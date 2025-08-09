為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    傻眼！嘉縣中洋防汛道路塌陷加劇 包商認賠解約

    嘉義縣中洋排水「台塑新港廠區」圍牆外的防汛道路出現大規模崩塌，包商評估繼續施工恐慘賠，決定解約。（黃啟豪提供）

    嘉義縣中洋排水「台塑新港廠區」圍牆外的防汛道路出現大規模崩塌，包商評估繼續施工恐慘賠，決定解約。（黃啟豪提供）

    2025/08/09 10:17

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕緊鄰「台塑新港廠區」圍牆的嘉義縣中洋排水防汛道路，因為部分路段塌陷，包商備料進場施作時，接連遇上颱風、豪雨而停工，日前準備復工，卻疑因連日豪雨，發生大規模的嚴重坍塌，包商評估繼續施工恐慘賠，決定解約。議員黃啟豪已向縣府反映，爭取納入「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」災修工程，加快復建腳步，確保通行安全。

    黃啟豪指出，中洋排水「台塑新港廠區」圍牆外的防汛道路，出現破損、傾斜、部分路段塌陷狀況，影響到行車安全，尤其對機車騎士造成重大威脅，因而和中洋村長江德欽向縣府爭取到181萬元修繕經費。發包後，於6月19日與縣府、村長、包商等人員進行施作前會勘， 廠商也完成備料，預訂7月進場施工，但因颱風、豪雨而延後。

    黃啟豪表示，就在包商準備施工時，8月5日在無風無雨的情況下，防汛道路突發生大規模嚴重坍塌，長度近100公尺，落差最高達2公尺，推測因之前連日豪雨所致，目前已封路，廠商評估後決定解約。

    黃啟豪說，已要求縣府水利處提報天然災害復建工程，納入「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」災修工程，早日搶通中洋段防汛道路，還給大家一條安全的路。

    嘉義縣中洋排水防汛道路大規模崩塌，長度近100公尺，落差最高達2公尺。（黃啟豪提供）

    嘉義縣中洋排水防汛道路大規模崩塌，長度近100公尺，落差最高達2公尺。（黃啟豪提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播