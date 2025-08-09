傻眼！嘉縣中洋防汛道路塌陷加劇 包商認賠解約

嘉義縣中洋排水「台塑新港廠區」圍牆外的防汛道路出現大規模崩塌，包商評估繼續施工恐慘賠，決定解約。（黃啟豪提供）

2025/08/09 10:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕緊鄰「台塑新港廠區」圍牆的嘉義縣中洋排水防汛道路，因為部分路段塌陷，包商備料進場施作時，接連遇上颱風、豪雨而停工，日前準備復工，卻疑因連日豪雨，發生大規模的嚴重坍塌，包商評估繼續施工恐慘賠，決定解約。議員黃啟豪已向縣府反映，爭取納入「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」災修工程，加快復建腳步，確保通行安全。

黃啟豪指出，中洋排水「台塑新港廠區」圍牆外的防汛道路，出現破損、傾斜、部分路段塌陷狀況，影響到行車安全，尤其對機車騎士造成重大威脅，因而和中洋村長江德欽向縣府爭取到181萬元修繕經費。發包後，於6月19日與縣府、村長、包商等人員進行施作前會勘， 廠商也完成備料，預訂7月進場施工，但因颱風、豪雨而延後。

黃啟豪表示，就在包商準備施工時，8月5日在無風無雨的情況下，防汛道路突發生大規模嚴重坍塌，長度近100公尺，落差最高達2公尺，推測因之前連日豪雨所致，目前已封路，廠商評估後決定解約。

黃啟豪說，已要求縣府水利處提報天然災害復建工程，納入「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」災修工程，早日搶通中洋段防汛道路，還給大家一條安全的路。

嘉義縣中洋排水防汛道路大規模崩塌，長度近100公尺，落差最高達2公尺。（黃啟豪提供）

