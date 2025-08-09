為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北技職生四技二專錄取率達九成六 國立科大錄取創新高

    新北高工電機科周萬崧錄取台科大電機系，時常自我激勵，擁有電力電子乙級與儀表電子。（教育局提供）

    新北高工電機科周萬崧錄取台科大電機系，時常自我激勵，擁有電力電子乙級與儀表電子。（教育局提供）

    2025/08/09 10:09

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市114學年度四技二專聯合登記分發成績亮眼，全市技職生以「技能滿點、學力頂尖」雙優實力，1276人登記、錄取1220人，錄取率達96％，其中公立技高更衝上98％，國立科技大學錄取率較去年大幅提升3％，再創歷年新高。

    教育局長張明文表示，新北技高學生在統測表現穩健，錄取人數較去年成長近一成，順利進入國立台灣科技大學、國立台北科技大學等頂尖科大，顯示「學術與實作並重」策略奏效。多數學生在高中三年取得乙、丙級技術士證照，同時具備專業理論基礎，在完全比拚統測成績的制度下脫穎而出。

    新北高工校長孔令文指出，今年錄取台科大、北科大等頂尖科大學生達94人，比去年多20人，反映課程精實、模擬考與數據分析策略成效。教師團隊鎖定高權重專業科目突破，協助學生在競爭激烈的分發中勝出。

    學生佳績也印證成果。三重商工羅冠宇高一即立定目標挑戰國立台科大機械系的目標，三年來堅持努力，終如願錄取；錄取台科大電機系的新北高工周萬崧則靠取得電力電子與儀表電子乙級證照，加上統測觀念強化，逐步達成夢想，他說看到榜單一刻「一切都值得」。

    教育局表示，新北持續推動技職教育創新，依「全國首本技職教育政策白皮書」布局六大策略，包括AI素養模擬測驗、自主學習平台、學科素養深化、學習歷程強化、金手計畫及技職國際化。今年從特殊選才錄取82人、技優保送28人、繁星推薦錄取率69％、技優甄審錄取清大、台科大等151人，到此次登記分發全面告捷，展現多元入學的豐碩成果，讓學生在適性引導下勇敢逐夢。#

    新北三重商工機械科羅冠宇錄取台科大機械系。（教育局提供）

    新北三重商工機械科羅冠宇錄取台科大機械系。（教育局提供）

