    首頁　>　生活

    6次流標終找到委外廠商！平鎮乙未保台公園遊客服務中心8月底供餐

    桃園平鎮1895乙未保台紀念公園的遊客服務中心，歷經6次招標，現已找到廠商，8月底將營運。（平鎮區公所提供）

    桃園平鎮1895乙未保台紀念公園的遊客服務中心，歷經6次招標，現已找到廠商，8月底將營運。（平鎮區公所提供）

    2025/08/09 09:57

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園2021年完工對外開放，公園內的遊客服務中心，市府客家局委由平鎮區公所管理，但審計部桃園市審計處點出2022年起經6次招標，均因無廠商投標而流標，設施閒置2年餘，未發揮效用，平鎮區公所回應，目前已找到廠商，正進行室內裝修，預計8月底營運，主要提供餐飲服務，遊客諮詢為輔。

    乙未公園周邊有乙未之環記憶展示廳、共融遊戲區、停車場等，服務中心位於復興里育達路2段118號。

    平鎮區公所農經課長王耀寬表示，乙未保台紀念公園具重要歷史意義，服務中心盼藉委外營運，提升公園服務品質，歷經過去流標，今年初再次招標，6月13日決標給梅蘭竹菊文化創意有限公司經營，該公司以「客家茶館」為營業主軸，以茶憩人生、客居有情為品牌理念，融合歷史文化與現代茶酒生活，有輕食飲品、品茶體驗、藝文展演等經驗。

    王耀寬說，遊客服務中心占地30坪，業者簽5年約，可續4年，1年約付25萬元權利金，預計月底裝修完後正式營運，未來結合簡易餐飲，以新式煮茶為主軸，營造寧靜雅緻，適合閱讀書寫、談心的環境，另定期舉辦小型展覽、市集或文人雅集等活動，融和藝術與生活，為民眾提供遊憩、活動去處。

