    台南「因雄崛起」帶動學力升級 中低成就生平均進步逾2％

    學生分組在「因雄崛起」平台進行學習。（教育局提供）

    2025/08/09 09:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為提升學習品質、縮小學習差距，南市積極推動教育部委託開發的遊戲化數位學習平台「因雄崛起」。上線近4年來，累計吸引全國國中小學生使用超過478萬人次。

    南市教育局並與國立臺南大學「教育大數據微學程」計畫合作，運用資料科學方法，以學力檢測成績將學生分為高、中、低分群，分析其使用平台的答題遊戲紀錄。結果顯示，中低成就學生若長期使用「因雄崛起」，平均進步幅度可達1.6%至2.8%，有效提升基本學力檢測表現。

    「因雄崛起」結合可視化即時回饋與獎勵機制，能減輕部分學生在同儕面前的表現壓力，激發學習動機並增強自我效能，進而改善學習成效。南市教育局長鄭新輝指出，紮根基本學力是核心政策之一，數位化與遊戲化教學不僅能提升中低成就學生的基礎能力，更對個人未來發展與社會整體進步具有長遠影響。

    為持續優化學習體驗，教育局推出全新「主題情境式學習」模組，結合生成式AI技術，讓學生在遊戲闖關中學習主題知識並與AI互動練習論證，培養解決問題與批判思考能力。今年暑假首波上線的「登革熱防疫」主題，設計多個知識闖關關卡，最終挑戰是擔任「一日里長」提出防疫策略，寓教於樂並強化公共衛生素養。

    教育局鼓勵各校將此模組納入課程，引導學生從生活議題出發，主動探索、思考並提出解方，讓學習不只在課本，更能與真實世界接軌。

