高捷黃線施工釀行車危險與噪音 捷運局：已降噪、防滑及加裝橡膠墊

高雄捷運黃線工程目前在鳳山澄清路展開第一階段交維施工。（記者葛祐豪攝）

2025/08/09 09:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運黃線工程目前在鳳山澄清路展開第一階段交維施工，卻遭民代批評配套不當，車輛壓過水溝蓋與公車停靠區，恐釀事故且噪音擾民；對此，捷運局今天（9日）表示，澄清路沿線水溝蓋已進行降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，降低車輛壓過時的噪音與震動。

市議員李雅靜實地會勘發現，捷運黃線施工導致澄清路道路被壓縮，車輛幾無法避開公車停靠區，導致「每輛都被迫違規」，此外，施工也導致水溝蓋成為主要行駛路段，不僅有高低落差、濕滑等危險，雨天時更有機車「整台跳起來」的情形，極易釀成事故，非常危險。

李雅靜接獲許多民眾陳情，反映水溝蓋長時間被車輛輾壓產生巨大噪音，無論白天或夜晚都嚴重干擾作息。

對此，捷運局說明，捷運黃線工程目前在鳳山澄清路展開第一階段交維施工，範圍涵蓋澄照街至文衡路路段，主要進行外側人行道與分隔島削減，為後續車站主體工程及車輛改道預作準備。

捷運局強調，為避免人行道削減後側溝與車道之間產生高低落差，影響用路安全，施工團隊已完成澄清路沿線水溝蓋降噪、防滑及加裝橡膠墊作業，降低車輛壓過時的噪音與震動，並改善輪胎跳動情形，提升行車穩定性。

捷運局指出，澄清路為鳳山重要幹道，交通量大且緊鄰民宅，工程條件複雜，施作挑戰高。施工期間除持續觀察水溝蓋與路面狀況、隨時調整改善外，也會加強施工品質監督與交通安全維護，並與地方居民溝通，減少不便。

捷運施工團隊針對澄清路沿線水溝蓋，進行降噪、防滑及加裝橡膠墊作業。（捷運局提供）

