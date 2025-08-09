楊柳颱風恐遇「大垂直風切」 2關鍵決定是否侵台

針對位於台北東方2千多公里的海面上的楊柳颱風，氣象專家指出，目前觀測颱風將經過垂直風切較大的海域，強度有可能快速減弱，但若是太平洋高壓西伸較為顯著，往西前進的分量較大，影響台灣陸地的機會也會增多。（圖擷自氣象署）

2025/08/09 09:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風目前位於台北東方2千多公里的海面上，氣象專家指出，目前影響未來路徑最主要有兩個因素，包含太平洋高壓西伸的勢力強弱，以及颱風本身的強度。目前觀測颱風將經過垂直風切較大的海域，強度有可能快速減弱，但若是太平洋高壓西伸較為顯著，往西前進的分量較大，影響台灣陸地的機會也會增多。至於具體的路徑，下週一（11日）會是非常關鍵的時間點。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署今晨2時的颱風情資顯示，楊柳颱風的7級風平均暴風半徑只有100公里，近中心最大風速每秒25公尺；預測後續7級風平均暴風半徑會略為擴大，強度也會略為增強，但仍屬於小型輕度且有在移動（目前移動時速13至19公里）的颱風類型。

「林老師氣象站」也預測颱風未來路徑，循著環境駛流場導引下，將朝西北西轉西北方向前進。目前影響楊柳颱風路徑變化以及對台灣可能影響程度的2個關鍵因子，1個是太平洋高壓西伸的勢力強弱，另1個就是颱風本身的強度。

「林老師氣象站」分析，若太平洋高壓西伸沒這麼顯著，預期楊柳颱風將會經過一個垂直風切較大的海域，強度有可能快速減弱為熱帶性低氣壓，運動路徑也有可能更為偏北，發布海上颱風警報的機會也會減少。但若是太平洋高壓西伸較為顯著，預期楊柳颱風往西前進的分量較大，直接影響台灣陸地的機會也會增多。至於最終會走那條路徑，下週一會是非常關鍵的時間點。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，下週三至週五水氣增多，但各地的天氣，還得視「楊柳」颱風的強度、路徑而定，需再觀察。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，預估颱風下週三、四通過台灣北部海面，個別模擬路徑則在兩側、相當分散；模擬強度則因逐漸進入「垂直風切大」的環境，半途減弱、甚至夭折的系集成員增多，預估「楊柳」侵襲的機率稍降至20%至30%。不過由於各國最新模式都還在調整，「楊柳」是否直接侵台仍有變數，需持續密切觀察。

