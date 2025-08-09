7月連雨墾丁這樣玩 恆春半島這兩處景點逆勢吸客

墾丁水世界室內水樂園。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/09 09:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕7月豪雨綿延，根據中央氣象署統計，降雨日較氣候平均多8.2天，台東大武以1851.5毫米雨量居冠，恆春半島則以1319毫米位列第三。炎熱與大雨交織的夏季，墾丁旅遊熱度未減，室內景點意外成為遊客避暑躲雨的首選。墾丁水世界室內水樂園與屏東海洋生物博物館（海生館）逆勢崛起，提升兩成人潮，展現國境之南不受天候限制的旅遊魅力。

墾丁水世界室內水樂園在連日陰雨中異軍突起，成為7月遊客必訪行程。業者指出，室內水樂園不受天氣影響，提供多元水上設施，讓親子旅客在舒適環境中盡情嬉水。暑假期間推出七折優惠，吸引遊客蜂擁而至，業績較去年同期成長逾兩成。遊客陳小姐表示，「原本擔心下雨掃興，沒想到室內水樂園這麼好玩，孩子玩得不想走！」水世界以其全天候優勢，成為墾丁夏季旅遊新亮點。

請繼續往下閱讀...

同樣位於屏東的海生館，也在雨季中迎來人潮高峰。適逢海生館25週年，館方於珊瑚王國館出口廊道推出紀念特展，以珍貴照片、史料及互動元素，呈現創館以來的發展歷程。展覽不僅回顧過去，也展望海洋保育與教育的未來，深受遊客好評。海生館營運方海景公司表示，7月雨勢雖影響戶外活動，但室內展館的豐富體驗成功轉化人潮，讓遊客在避雨之餘，感受到海洋文化的深厚底蘊。

當地業者認為，7月豪雨讓戶外景點遊客數下滑，但室內景點卻因禍得福。墾丁水世界、海生館及台電南展館以其獨特優勢，成功吸引因雨改變行程的遊客，在國人旅遊習慣改變，越來越多人偏好「天候免疫」的室內景點，恆春半島相對缺乏這類室內大型景點，或許是官方改善當地觀光的規劃方向之一。

墾丁水世界室內水樂園。（記者蔡宗憲攝）

海生館酷暑及下雨人潮不少。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法