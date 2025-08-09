新北市自閉症潛能發展中心結業式 星兒溜直排輪進場、父母紅了眼眶

星兒參加結業式時，穿著直排輪鞋在老師的帶領下，以長龍方式溜進會場。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕孩子永遠都是父母的寶貝，社會局委託新北市自閉症服務協進會辦理的新北市自閉症潛能發展中心，今年共有11位學童結業，其中4位要進入國小就讀，另7位將轉銜至幼兒園學習，他們在參加結業式時，穿著直排輪鞋在老師的帶領下，以長龍方式溜進會場，活潑可愛的動作與神情，令許多家長都感動得紅了眼眶。

自閉症服務協進會總幹事張雅玲表示，當老師要訓練星兒上直排輪課程時，有些星兒非常抗拒，哭得稀裡嘩啦，無論老師怎麼安撫，就是不願意穿。她看到其中一位，光穿鞋就「ㄍㄧㄥ」了一個小時，如今他們能夠一圈又一圈順利的溜轉，真令人欣慰。

結業生家長代表許媽媽表示，她的孩子今年滿5足歲，在中心上課了一年，發現人際關係變好，比較不怕生，社會性也進步了，例如敢搭大眾交通工具，對於指令的接收更明確，空間的轉換只要提前告知，也能接受，她非常感謝老師的教導。

陽光天使職能治療兒童發展關懷協會理事長呂忠益表示，自閉星兒對於色彩、光影、聲音等感覺統合異於常人，甚至超乎常人，例如可以看到更多的光譜，聽到更高的音頻，因此對於環境的變化異常敏感，有些發展會比常人更加的突出。

新北市自閉症服務協進會理事長劉郁純表示，中心除了生活常規與自理能力的訓練外，還有語言治療、職能治療，以及音樂、美術、國英語文、體能等課程，以提升星兒多元學習和社會適應能力。

長期支持協進會的一竹慈善會理事長陳輝韓和歷屆理事長、理監事，以及真善美獅子會會長薛慧儒和獅子會年度分區主席鄭伊珊等，分別提供結業生許多獎品，真善美獅子會全體會員並上台引領大家唱「隱形的翅膀」，祝福每位星兒勇敢翱翔、追求夢想。

