新北動保處嚴查運豬車防疫漏洞 3輛未裝GPS各罰6千

新北動保處辦理動物運送人員職前及在職講習。（圖由動保處提供）

2025/08/09 09:16

〔記者羅國嘉／新北報導〕為落實動物保護與運輸防疫管理，新北市政府動物保護防疫處近期在肉品市場展開嚴格查核，針對進出市場的運豬車輛逐一檢查。至今已查獲3輛運豬車未依規定裝設全球衛星定位系統（GPS），並有運輸人員證書過期情形，每輛車均被裁罰6000元。

動保處長楊淑方表示，遭罰業者解釋，GPS安裝已與廠商聯繫，但因近期安裝需求量大，排程延後；另有業者說證書逾期是因一時忘記換證。但動保處認為有關規定已宣導至少6年，業者理應知曉，防疫工作不能出現漏洞，否則一旦發生疫情，將對養豬產業造成重大損失，業者切勿心存僥倖。

請繼續往下閱讀...

楊淑方說，由於非洲豬瘟等動物疫病易經由運豬車傳播，農業部自2019年起補助轄內運豬車安裝GPS及月租費，今年起更全面強制要求安裝。動保處每日派駐防疫人員於肉品市場進行檢查，發現部分業者仍未依規定安裝GPS，違反《動物運送管理辦法》第12條及《動物保護法》第9條第3項規定，每台車合併裁罰6000元罰鍰。

楊淑方提醒，所有載運豬隻的動物運輸車輛，必須安裝符合中央主管機關公告規格的GPS系統，在運輸期間完整記錄運輸工具移動軌跡，並保存至少30日以供查核。同時，運輸人員應每兩年接受一次在職講習，確保持有有效資格。相關課程資訊可於「寵物登記資訊網」查詢並依公告報名，以免因逾期而觸法受罰。

防疫人員查核運豬車輛是否有裝設GPS。（圖由動保處提供）

防疫人員查核新北禽動物運送人員證。（圖由動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法