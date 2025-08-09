為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    市定古蹟斥資3千萬修復 「營林所台中出張所宿泊所」8/29開放

    台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」八月底開放。（記者張軒哲攝）

    台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」八月底開放。（記者張軒哲攝）

    2025/08/09 08:51

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」位於豐原市區，經林業及自然保育署台中分署斥資約3千萬元進行修復，目前已完工，典雅日式建築吸引民眾目光，規劃用途受到關注，林業及自然保育署台中分署今日指出，目前正辦理內部策展施工，預計8月29日舉辦開幕活動並對外開放。

    豐原區南陽路逸仙莊有兩棟建物，於2015年經台中市政府公告為市定古蹟，並於2018年重新指定名稱為「營林所台中出張所宿泊所」，並將陽明段其他3棟建築列入歷史建築保存，並編列2800萬經費修復，2022年底動工，去年10月完成主要兩棟古蹟修復，今年再斥資300萬元進行戶外景觀工程，近期已經完工，台中分署長張弘毅表示，全部園區預計2028年整建完工，屆時再評估全區委外營運活化利用。

    兩棟嶄新典雅日式建築隱在高樓與公務機關之間，頗受路過民眾關注，有民眾以為要開設日式餐廳或文青咖啡館，張弘毅說，預計8月29日對外開放，將先辦理八仙山林場文史、國產材與展示，展現古蹟建築修復成果及活化再利用。

