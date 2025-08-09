為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    東部外海6.2地震後澎湖捕獲「地震魚」 專家解謎！

    台灣東部強震後，澎湖再傳捕獲地震魚。（吳家豪提供）

    台灣東部強震後，澎湖再傳捕獲地震魚。（吳家豪提供）

    2025/08/09 08:48

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕8月7日台灣東部海域發生有感地震，震央位於宜蘭縣東南東方約128.9公里處，芮氏規模達6.2。今（9）日傳出澎湖白沙赤崁漁民捕獲「地震魚」，但地震魚能預測地震？專家學者卻認為是無稽之談，只是時機上的巧合。

    海生館科學教育組助理研究院陳勇輝表示，俗稱地震魚的「皇帶魚」生活在深海，鮮少出現在人類面前，偶爾出現在淺海的時候與地震發生時間相近，民間便流傳皇帶魚與地震有所關聯。不過根據目前的科學統計與研究，皇帶魚等深海魚類的出沒與地震的發生之間，並沒有找到明確的相互關聯！

    這些罕見魚類的出現，更可能是洋流改變、自身健康狀況或其他環境因素導致。將牠們視為地震前兆，其實是一種迷思，別再誤會。

    皇帶魚通常生活在200至500公尺的海域，屬於深海魚種，分布範圍在太平洋、印度洋及大西洋，是世界上最長的硬骨魚，最大體長可達到7、8米。

    由於身體沒有足夠的肌肉，游泳方式主要是依靠擺動背鰭游動，這種游泳方式也不僅游得慢，也無法抵抗海流的變化，在地震發生後，海流改變造成牠被沖到海岸邊的現象，也讓牠的出現跟地震畫上等號。

    專家學者認為捕獲地震魚，沒有直接證據與地震有關。（吳家豪提供）

    專家學者認為捕獲地震魚，沒有直接證據與地震有關。（吳家豪提供）

