楊柳颱風漸接近 台東農改場籲及早加強田間防護

台東酪梨正值掛果期，農改場籲可採收者盡早採收，掛果者加強套袋。（記者黃明堂攝）

2025/08/09 09:48

〔記者黃明堂／台東報導〕農業部台東區農業改良場指出，楊柳颱風已於昨天形成，預計12日接近台灣東部海面，請農友及早加強排水與田間防護，水稻已插秧者，注意巡查田埂，如有破損應儘速修補；颱風來臨前可增加田間灌溉水深度，避免稻株損傷。

農改場說，颱風來臨前果園應注意排水溝保持暢通，植株立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風減少枝條折損。颱風誘發焚風時，應立即進行噴霧灌溉至焚風結束，以保持果園內濕度，減少因高溫低濕造成之植物落花、落果及果實脫水等傷害。

釋迦正值夏期果採收期與冬期果修剪期及授粉期，鳳梨釋迦正值修剪期與授粉期，近採收期的果實應儘速採收，加強果園附近排水溝清理，並於強降雨後即時排水或抽水。鳳梨正值採收期，近採收期之果實應儘速採收。酪梨近採收期之果實應儘速採收，掛果期的則應注意果實周圍的枝葉修剪，減少擦傷，並加強套袋作業。文旦、柑桔類為中大果期，主要結果枝立支柱固定，避免折損；迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成枝條折損。

雜糧方面，樹豆可以支架固定避免倒伏，洛神葵正值分枝發育期，強降雨後即時排水或抽水。颱風後實施清園，清除枯枝落葉，以避免腐爛孳生病原。葉菜與果菜慎防田間淹水，應儘速清理田區周邊溝渠及排水設施，必要時可使用抽水機協助排水。適收期之蔬果，應儘速採收，減少損失。瓜果類作物之栽培棚架應加強固定，避免因強風豪雨侵襲而傾倒。

