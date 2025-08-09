為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣最美風景！嘉義「小威」家毀父喪獲援助 盼愛心留給需要的人

    嘉義「小威」家毀父喪，他感謝社會大眾的幫忙，盼持續的送暖能留給更多需要的人。（小威提供）

    2025/08/09 09:04

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕家住嘉義縣六腳鄉的社工「小威」，長年照顧罹癌父親，7月遭丹娜絲颱風吹掀住家，又因漏水導致火災住家全燒毀，又遇淹水，8月4日父親離世；小威無家可歸，更需面對住家災後廢棄物龐大清運費用，近日消息經本報報導、網路傳開，許多慈善團體、善心人士捐款協助，小威今天感謝社會大眾，善款已讓他負擔大減，婉謝各界繼續捐款，盼愛心留給更多需要幫助的人。

    小威全家住鄉下一間農舍，母親20年罹癌過世，父親7年前罹癌，他與妹妹長期支付每月至少7萬元的醫藥照護費用多年，負擔沉重；7月6日丹娜絲颱風帶來狂風，造成住家屋頂受損、停電，7月15日更因漏水導致電器電線走火住家全燒毀，7月底大豪雨又淹水，8月4日父親病重離世。

    小威無家可歸，曾向友人借住，現暫住服務機構的宿舍；人生接連遭遇巨變，而住家燒毀後留下龐大的廢棄物，為避免再遇風災恐對鄰里造成影響，需儘速拆除清運，經從事相關行業的友人評估至少要8、90萬元，小威與妹妹因長年照顧父親，已無力負擔龐大費用。

    小威擅長攝影，在社福團體當義工近20年，長期做公益，對人和善，許多人得知他的困境，主動伸援，讓他感受到社會溫暖；小威今天表示，感謝黃姓友人、蕭姓友人、侯姓友人、楊姓里長、王姓友人、鄭姓友人、翁姓友人、楊姓友人、蔡姓友人、陳姓友人、何姓友人、林姓友人及吳姓友人，還有各宮廟慈善會、民間慈善團體及眾多社會大衆的善心善款與協助，所獲得的資源已讓他不需為清運費用擔憂，帶著這個社會給予的力量面對未來，盼持續表達願意協助的慈善團體與善心人士，能將愛心留給更多其他需要協助的人們。

