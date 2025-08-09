天晴一起FUN風趣 高雄周末假日2場風箏活動

旗津風箏節今天起登場。（市府提供）

2025/08/09 08:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄前陣子下雨下到「生菇」，這幾天太陽公公終於出來了，今天（9日）豔陽高照，週末假日市府舉辦相當多戶外節目，尤其有兩場風箏活動，適合民眾闔家一遊、順便曬曬太陽。​

很受歡迎的「旗津風箏節暨氣墊水樂園」，由觀光局主辦，順延一週後，今天（9）、明天（10）都有活動，風箏展演從下午1點至8點、氣墊水樂園從下午3點至8點，地點在旗津海水浴場。今年集結鯨魚、大章魚、海龜等各式風箏共130隻，其中10隻為新亮相造型風箏。

想放風箏也可到澄清湖，教育局今天上午9點至下午4點，在澄清湖風景區的迷宮花園，舉辦「一起FUN風趣！親子風箏著色趴」，現場將有風箏彩繪、放飛體驗與免費咖啡共享等多元活動。

原民會則於今天下午1點至7點，於大東濕地公園舉行「排灣族lemisi迎禮」，花環DIY體驗現場報名，額滿為止，現場還有「米啊炸原民假日市集」；另一場「榴槤市集」於9、10日兩天下午3點至9點，在愛河河西路側登場，這是全台首次以榴槤為主題的市集，網羅超過50間風格美食及文創品牌，有近40間店家推出「榴槤限定」商品。

市定古蹟「六燃丁種宿舍」將於今天上午10點起正式開幕，免費參觀，地點在中油宏南宿舍區的楠梓區宏毅一路5巷2、4號；「蚵子寮海洋漁業親子館」也是今天下午4點舉行啟用典禮，邀紙風車劇團表演，地點在梓官區廣澤路99號。

市定古蹟「六燃丁種宿舍」今天起開放參觀。（記者葛祐豪攝）

「榴槤市集」是全台首次以榴槤為主題的市集。（觀光局提供）

