08/09 各報重點新聞一覽

民進黨51位立委、行政院聲請114年總算等2釋憲案，憲法法庭決議受理。（資料照）

2025/08/09 07:06

自由時報

民進黨51位立委、行政院聲請 總預算釋憲2案 憲法法庭受理

立法院今年一月三讀通過、並經總統三月間公佈的「一一四年度中央政府總預算」，民進黨立委柯建銘等五十一人、行政院均認為違反法律明確性、權力分立原則，有違憲疑義，向憲法法庭聲請法規範憲法審查。憲法法庭評判後，決議受理此兩件釋憲聲請。

用立委身分 向政府部門調罷團、個人資料 大罷免後 王鴻薇準備大追殺？

七二六首波大罷免失利，國民黨立委在挺過罷免後開始動作頻頻，王鴻薇被爆近日利用立委身分，向政府部門調閱資料，矛頭對準這段時間曾表態支持罷免的團體、公司，甚至個人，如曾公開表態支持罷免的網紅「志祺七七」、饒舌歌手大支等，讓政府基層人員議論紛紛，質疑利用職權清算，如同「文革式追殺」。

9萬報酬的代價… 車手判關2年半、賠1300萬

一名蕭姓男子擔任假投資詐騙集團車手，向羅姓被害人收取總值一千三百多萬元的現鈔和黃金，僅獲九萬元報酬。法院認為他詐騙金額高，也未與被害人和解，將他判刑二年六月定讞，除須入獄外，還要全額賠償被害人一千三百卅一萬元。

聯合報

美對台關稅不只20% 須疊加原有稅率

美國對等關稅八月七日已正式上路，但傳出日本的百分之十五稅率變成是「原有稅率再加百分之十五」，引發在野黨立委關注，台灣是否也採取相同的疊加模式；行政院經貿談判辦公室昨晚表示，在川普七月卅一日簽署的行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。換言之，我國關稅為產品的「原有最惠國（ＭＦＮ）待遇關稅疊加百分之廿暫時性對等關稅稅率」。

人口連續19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表示，根據統計資料，歷年未見過連續這麼長的負成長，且看趨勢有機會持續。朝野立委都認為，這是國安危機，並批民進黨執政對長遠的人口政策、少子化等政策，令人無感。

中國時報

原稅率疊加 台關稅不只20％

美國對等關稅7日上路，但日本發現15％稅率須另疊加原有稅率，我國行政院經貿談判辦公室直到8日晚間才證實，稅率是「原有最惠國待遇（MFN）關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，以我工具機為例，MFN稅率4.7％加上20％對等關稅，即24.7％；在野痛批經貿辦刻意拖延說明，對美談判「沒有最黑箱，只有更黑箱」。

以批准控制迦薩 恐釀美歐衝突

以色列安全內閣在歷經約10小時會議後，終於批准以色列控制迦薩市的計畫。據悉，整個計畫預計在5個月內完成，以色列將在10月7日前撤離居住在迦薩市的民眾，並大幅提升人道援助的配送，隨後才會展開軍事行動。不過會中有軍方高層示警，擴大軍事行動恐危及尚存活的20名人質性命。哈瑪斯也用以色列人質作為威脅反擊以國決定。

國民黨立委王鴻薇在挺過罷免後，被爆近日利用立委身分，向35個部會索資，矛頭對準曾表態支持罷免的團體、公司，甚至個人。（資料照）

蕭姓車手詐得被害人現金和金塊，報酬僅9萬元，判刑2年半定讞，還要賠償1300萬餘元。（資料照）

