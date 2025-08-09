楊柳颱風會侵台？專家曝未來動態

中央氣象署指出，第11號輕度颱風楊柳（PODUL），今天（9日）凌晨2時中心位於台北東方2280公里的海面上，向西北西轉西前進，預計下週三會來到台灣東方外海，後續路徑及強度不確定性大。（圖擷取自中央氣象署）

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，第11號輕度颱風楊柳（PODUL），今天（9日）凌晨2時中心位於台北東方2280公里的海面上，向西北西轉西前進，預計下週三會來到台灣東方外海，後續路徑及強度不確定性大。

根據「天氣風險WeatherRisk」指出，目前不同家預報仍然很分歧，楊柳颱風是否會來台灣會取決於它的強度，若颱風增強快速，能在下週一、二撐過沖繩東南方海面的「強風切」區域，下週四颱風靠近的機會就大大增加。反之若颱風增強有限，就有可能在接近的過程減弱甚至消散，殘餘環流沿著高壓邊緣往北漂走。

氣象粉專「觀氣象看天氣」則指出，目前楊柳正來到高海洋熱含量（OHC）、低風切的海域，中心不斷爆發深對流，預計今天上半天楊柳仍處於海溫較高、風切較低，相當適合增強的環境，若能發展快速，或許就能克服下半天起逐漸增強的風切干擾。具體發展情形將影響接近台灣時的強度，以及後續的移動路徑。

今日天氣方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，下午外出請攜帶雨具備用，前往山區請特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，並多注意自身安全。

今日氣溫方面，各地高溫約31至35度，大台北地區、中南部近山區平地及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，氣象署持續對6縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市、花蓮縣為黃色燈號。預估今日中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分；離島氣溫：澎湖27至31度、金門27至33度、馬祖27至32度。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東南風，西半部污染物稍易累積，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週日至下週二太平洋高壓稍減弱，台灣環境水氣稍增多，降雨機率增加，清晨至上午沿海地區有陸風、環境風輻合，在嘉義以南地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，尤其10日、11日西半部山區及近山區並有局部短延時豪雨發生的機率。

下週三、四楊柳颱風逐漸接近台灣，受到颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；8/14南部地區亦有局部短暫陣雨。

下週五南部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下週六南部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下下週日至下下週一各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 43 30 ~ 40 32 ~ 39 29 ~ 36

