小心荷包失血！南投新設測速照相桿1個月取締839件

南投縣竹山鎮台3丙線4.7公里處測速桿，今年7月才啟用，短短1個月即取締839件。（南投縣警察局提供）

2025/08/09 07:16

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警察局統計今年1至7月固定測速照相桿取締件數，其中鹿谷鄉151線10.07公里處通往溪頭等風景區的測速桿，共取締5456件，蟬聯測速王。值得注意的是今年7月1日才啟用的竹山鎮台3丙線4.7公里處測速桿，短短1個月即取締839件，警方表示新測速桿通常前半年取締件數會比較高，駕駛人行經務必依速限行駛，確保用路安全，也避免受罰。

南投縣目前實際執行測速取締的固定測速照相桿共32處，根據警方統計，今年1至7月份固定測速桿取締超速件數前5名依序為鹿谷鄉151線10.07公里處取締5456件、竹山鎮台3線227.7公里處取締2425件、中寮鄉139線47.5公里處取締2279件、草屯鎮台14乙線5.9公里處取締2042件及信義鄉台21線93.1公里處取締1504件。

值得注意的是，設置於南投縣竹山鎮台3丙線4.7公里處的固定測速照相桿，因該路段係通往紫南宮重要道路之一，今年7月1日才啟用，速限50公里，短短1個月即取締839件，平均每天取締27件，若換算7個月的取締件數，將成為新的測速王。

惟警方指出，新設測速桿因用路人還不熟悉設置地點，通常前半年取締件數會比較高，之後取締件數就會逐漸降低，但無論是新設或舊有的測速桿，都是設在車流量大且過去常發生車禍的路段，主要目的都是藉此提醒駕駛人提高行車警覺性、小心慢行，避免因超速發生交通事故。

竹山鎮台3丙線4.7公里處測速桿，速限50公里。（南投縣警察局提供）

南投縣鹿谷鄉151線10.07公里處測速桿，今年1至7月共取締5456件超速。（記者張協昇攝）

