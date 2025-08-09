德國批准草案加速CCS基建　盼兼顧淨零與高碳產業

2025/08/09 03:54

〔中央社〕德國內閣批准相關改革草案，以加速碳捕捉與封存（CCS）基礎設施開發。德國的目標是2045年底前實現碳中和的同時，依然能保有一些難以去碳化的產業。

路透社報導，碳捕捉與封存（CCS）技術指的是將工業製程產生的二氧化碳直接從排放源捕獲或從大氣中移除，將之儲存於地下。

包括水泥與石灰產品、燃氣發電廠等難以去碳化的產業，將被允許把二氧化碳儲存在外海的海床下方，若個別的邦同意，也可在一些內陸儲存。

德國政府6日批准的草案，把二氧化碳儲存設施、相關管線建設與營運列為「重大公共利益」事項，並將規劃與審批程序簡化。

前屆3黨聯合內閣曾推動CCS技術的措施，但直到去年11月垮台時都沒能通過。這回批准的草案比之前版本更具雄心。

根據新通過的草案，現有的天然氣管線可進行改造或轉換，用於傳輸二氧化碳而非天然氣，以減少新建管道的需求。

有關單位還可依法在給予補償下徵收私人土地，以舖建二氧化碳輸送管路。

從地質條件來看，德國在他們管轄的北海海域下方，擁有約15億至83億噸的碳儲存容納量，每年最多可封存約2000萬噸。1140809

