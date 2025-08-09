全球最想長居城市 調查報告：台北擊敗新加坡奪冠

台北擊敗新加坡、雪梨及柏林等國際大城，榮登「全球最想長居城市」之冠。圖為台北巷弄街景，台北101大樓。（記者張嘉明攝）

2025/08/09 00:08

〔中央社〕全球設計和建築公司Gensler近期公布「2025城市脈動：魅力城市」調查報告，台北擊敗新加坡、雪梨及柏林等國際大城，榮登「全球最想長居城市」之冠。

Gensler全球性調查「2025城市脈動：魅力城市」（City Pulse 2025：The Magnetic City）匯集來自全球65座城市、3萬3000位城市居民的看法，探討人們選擇居住地的原因和地點。

請繼續往下閱讀...

調查彙整各城市回答「不太可能」搬家的受訪居民比例，結果顯示人們最想長居的國際城市前10名分別為台北（64%）、胡志明市（61%）、新加坡（59%）、雪梨（58%）、柏林（51%）、蒙特雷（50%）、慕尼黑（49%）、聖保羅（49%）、溫哥華（49%）及首爾（47%）。

根據Gensler調查，在152項因素中，影響民眾是否長期定居的前5大指標分別為「我在這座城市並不感到無聊」、「我在這座城市感覺像家一樣」、「我為這座城市感到自豪」、「這座城市越來越適合養老」、「我對城市的歸屬感隨著時間而增長」。

美國的最想長居城市前10名則依序為明尼阿波利斯（53%）、聖安東尼奧（53%）、聖地牙哥（50%）、羅里（49%）、芝加哥（47%）、坦帕（47%）、波特蘭（47%）、鳳凰城（46%）、舊金山（46%）及奧斯汀（46%）。

另外，台北在這份報告的經濟實力、安全穩定、城市活力、氣候應變、提升生活品質、社區投資程度、安置遊民、降低犯罪等評比項目，分別拿下73%、78%、76%、69%、71%、70%、60%、71%的分數，全都高於全球平均。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法