    首頁　>　生活

    皇昌營造工班88節仍上工幫六甲弱勢戶修屋 市長、區長送火鶴花感謝

    台南市長黃偉哲（左二）為工班團隊獻上六甲火鶴花和感謝狀表達感謝。（六甲公所提供）（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（左二）為工班團隊獻上六甲火鶴花和感謝狀表達感謝。（六甲公所提供）（記者楊金城攝）

    2025/08/08 23:36

    〔記者楊金城／台南報導〕社會的關懷讓台南災後復建走得更踏實和穩健，皇昌營造公司伸出援手，今天（8日）父親節仍上工，無償協助六甲區多戶弱勢災民修繕住宅，協助低收入戶家庭、獨居長輩早日重建家園。

    台南市長黃偉哲、民政局副局長吳明熙與六甲區長陳啓榮特地到受災戶會勘，了解屋況與修繕進度，頒發感謝狀感謝皇昌營造的無私善舉。

    黃偉哲說，為協助民眾災後復建，除了有屋損慰助金，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所整合中央與地方資源，媒合修繕廠商與受災戶對接，安排估價與施工，並訂有合理修繕參考價格，受災戶與媒合廠商簽約就加碼補助2萬元修繕尾款，也有「上工獎勵金」，對投入災區修繕的施工廠商每棟最高補助3萬元，鼓勵更多廠商參與，加速修復進度，連拆除也有補助。

    行政院針對低收入戶、中低收入戶的屋損修繕全額負擔，黃偉哲說，低收入戶與經濟弱勢家庭，市府亦設立善款專戶，統籌修繕流程，全額負擔修繕費用，不讓任何一戶在重建的路上被落下。

    皇昌營造為六甲區弱勢戶免費修屋是額外的甜蜜負擔，陳啓榮說，重建的不只是房屋，更是家的希望與安全，感謝所有善心單位與施工夥伴的齊心努力，讓台南在風雨過後持續前行。公所準備了六甲在地火鶴花送給工班團隊祝賀父親節，感謝他們的無私付出。

    皇昌營造的工班在今天（8日）父親節仍上工，免費為六甲區弱勢災民修繕住宅。（公所提供）

    皇昌營造的工班在今天（8日）父親節仍上工，免費為六甲區弱勢災民修繕住宅。（公所提供）

    台南市長黃偉哲一一為工班團隊獻上六甲火鶴花表達祝賀父親節和感謝。（六甲公所提供）

    台南市長黃偉哲一一為工班團隊獻上六甲火鶴花表達祝賀父親節和感謝。（六甲公所提供）

