為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風路徑有變！ 將一路往上飄 恐從北部海面經過

    氣象署晚間8時公布颱風最新動態，楊柳颱風可能從台灣北部海域通過。（取自氣象署官網）

    氣象署晚間8時公布颱風最新動態，楊柳颱風可能從台灣北部海域通過。（取自氣象署官網）

    2025/08/08 23:26

    〔記者吳亮儀／台北報導〕楊柳颱風在今天（8日）凌晨生成後，中央氣象署預測其路徑從一開始的從巴士海峽通過、直撲台灣本島，到晚間最新預測路徑顯示，楊柳有可能從台灣北部海面通過，原因在於太平洋高壓在下週減弱的速度變快。

    氣象署預報員張承傳表示，從晚間最新的楊柳颱風路徑預測看起來，它在下週會開始「往上飄」，原因就是太平洋高壓減弱的速度更快，所以它的路徑會沿著高壓邊緣移動，「太平洋高壓後續比較減弱、減弱很多楊柳颱風就會越往上飄」。

    楊柳颱風在今天晚間8時的中心位置在北緯20.7度，東經144.4度，以每小時19公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

    氣象署說明，楊柳的路徑和強度要視太平洋高壓的強度，若太平洋高壓勢力很強，楊柳就會往南海方向移動，通過巴士海峽，但颱風強度就會比較強；若太平洋高壓勢力較弱，楊柳就會偏北轉，往台灣方向前進，但北轉的環境不利颱風發展，很可能接近台灣時就減弱為熱帶性低氣壓了。

    今天上午8時，氣象署預測楊柳颱風未來路徑，仍是通過巴士海峽。（取自氣象署官網）

    今天上午8時，氣象署預測楊柳颱風未來路徑，仍是通過巴士海峽。（取自氣象署官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播