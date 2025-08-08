楊柳颱風路徑有變！ 將一路往上飄 恐從北部海面經過

氣象署晚間8時公布颱風最新動態，楊柳颱風可能從台灣北部海域通過。（取自氣象署官網）

2025/08/08 23:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕楊柳颱風在今天（8日）凌晨生成後，中央氣象署預測其路徑從一開始的從巴士海峽通過、直撲台灣本島，到晚間最新預測路徑顯示，楊柳有可能從台灣北部海面通過，原因在於太平洋高壓在下週減弱的速度變快。

氣象署預報員張承傳表示，從晚間最新的楊柳颱風路徑預測看起來，它在下週會開始「往上飄」，原因就是太平洋高壓減弱的速度更快，所以它的路徑會沿著高壓邊緣移動，「太平洋高壓後續比較減弱、減弱很多楊柳颱風就會越往上飄」。

楊柳颱風在今天晚間8時的中心位置在北緯20.7度，東經144.4度，以每小時19公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

氣象署說明，楊柳的路徑和強度要視太平洋高壓的強度，若太平洋高壓勢力很強，楊柳就會往南海方向移動，通過巴士海峽，但颱風強度就會比較強；若太平洋高壓勢力較弱，楊柳就會偏北轉，往台灣方向前進，但北轉的環境不利颱風發展，很可能接近台灣時就減弱為熱帶性低氣壓了。

今天上午8時，氣象署預測楊柳颱風未來路徑，仍是通過巴士海峽。（取自氣象署官網）

