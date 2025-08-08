屏東千萬宅垃圾山登Google街景！公所清完又被「補庫存」

環保局再度動員清除，並當面告誡該名女子。（記者陳彥廷攝）

2025/08/08 22:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮1間千萬孝親宅，因屋主母親所帶回大量回收物淪為垃圾山，昨天東港鎮公所已強制派員清除，未料屋主母親昨天下午再度出外「補庫存」並又堆置在屋外公地上，讓鄰里垃圾噩夢是「『撿』不斷理還亂」。屏東縣環保局今天接力派員前往查察，又再度動員清除回復乾淨。

該女子長期收集除回收物外，還有不少所謂的垃圾，連車庫都不夠擺而外溢，還登上Google Map街景圖。但該女子面對公憤卻始終敝帚自珍，無動於衷不見收斂，不僅在公部門上門時揚言興訟，更曾與員警發生拉扯，相當令人頭痛，且大批的回收垃圾堆積如山，雨後散發惡臭，東港鎮公所昨天大動作前往清除，街道一度回復乾淨。

東港鎮公所指出，日前下雨造成紙箱吸水腐爛、垃圾袋內外也有積水，不僅惡臭甚至可能滋生登革熱，且其用來擺放回收垃圾的小貨車亦已佔用道路，請警方依法將車輛拖吊覓地暫置保管。

好景不長，該女子昨天眼見「庫存」遭清，竟又出門「補庫存」再堆置於屋外的鐵捲門前方，街道整潔毀於一旦，而接力前往清查的縣府環保局，為免鄰里垃圾噩夢持續，再度會同鎮公所清潔隊清除。

環保局則說，該屋自2022年10月起就曾受理陳情，至今共告發20次、罰款金額逾10萬元、強制清除13次，針對堆置回收物嚴重影響環境衛生的累犯將持續強力取締並予以加重處分，以確保轄內環境品質，也呼籲住家回收物應儘量交付清潔隊或合法回收業，以免造成環境二次污染。

地方居民則是痛陳，近期是登革熱好發期，認為縣府應從傳染病管制角度著手，讓鄉親免於對傳染病的憂心。

鄉親無不希望這次的環境能持續保有下去，不再髒亂。（記者陳彥廷攝）

今天上午又見該屋前已「補庫存」。（記者陳彥廷攝）

