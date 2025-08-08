為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國家隊出動 18家金質獎營造廠投入災後修繕

    首波18家獲得公共工程金質獎肯定的優良營造廠商，將協助投入災區重建工作。（行政院提供）

    2025/08/08 21:41

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今（8）日宣布，首波18家曾獲公共工程金質獎肯定的優良營造廠商，將投入嘉義水上鄉及台南白河區的災後修繕與拆除工作，強化重建效能。

    嘉義地區的修繕與拆除協助措施，已明確比照南市標準辦理，針對弱勢戶提供修繕全額補助，拆除費用也由政府負擔；一般戶則可申請尾款或拆除補助，加速民宅重建與社區恢復腳步。前進指揮所指揮官陳金德表示，這批工班具備高度專業與實績，能為地方重建注入兼具品質與速度的新動能。

    目前媒合平台已洽定213家廠商，媒合登記1796戶，其中1651戶進入媒合程序，完成簽約139戶，施工中29戶，完工10戶。

    另據行政院昨通過的《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》草案，將透過特別預算支應中長期重建經費，協助雲嘉南地區儘速恢復正常生活與產業運作。

    首波18家金質獎工班，包括義力營造、春原營造、稻田營造、振勝營造、聖大營造、基元營造、遠城營造、猛揮營造、聯鋌營造、泰億營造、允祥營造、六合營造、勝緯營造、貴邦工程、長達營造、銘榮元實業、旭鋒營造及漢彪營造等。

    殘破落瓦的家園待重建新生。（記者洪瑞琴攝）

