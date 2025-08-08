為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    來台鐵高雄站消暑！ 「旱地噴泉」8/11啟用 整點噴水5分鐘

    高雄車站最新設施「旱地噴泉」預計8/11啟用。（讀者提供）

    

    2025/08/08 20:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站快要可以「玩水」囉!站長黃登瑞指出，車站地面層北側廣場的「旱地噴泉」已在測試中，預計11日起撤除圍籬，屆時每天早、中、晚共8個整點各噴水5分鐘，大小朋友都可來涼快一下。

    高雄車站繼去年12月雲朵天棚（高雄綠之丘）全面開放後，瞬間成為人氣景點，最近再完成裝設、並持續測試聽蒸氣等6組公共藝術作品，吸引許多目光與討論，有民眾則注意到平面層北側、圍籬內的空間有很多「洞」，聯想跟噴水池有關。

    站長黃登瑞日前帶領退休員工巡禮車站時證實，平面層北側確實有處「玩水」的地方，預告今年暑假將會很好玩！他今天進一步指出，「旱地噴泉」圍籬預計8月11日就會全部移除，屆時大小朋友都能靠近玩水。

    黃登瑞說明，8月11日原則上每天上午10時、11時，下午14時到19時，一共8次整點、各噴泉5分鐘，希望能讓乘客、民眾涼快一下下。

    高雄車站最新設施「旱地噴泉」預計8/11啟用，每天有8個整點各噴水5分鐘。（讀者提供）

    

    高雄車站最新設施「旱地噴泉」預計8/11啟用。（讀者提供）

    

    
    
