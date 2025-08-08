為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    週六西部高溫飆37度 大台北、中南部及山區防午後雷雨

    西半部局部地區恐飆破37度，外出活動務必防曬、防中暑。示意圖。（資料照）

    2025/08/08 21:14

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（9）日台灣各地大多維持晴朗炎熱天氣，高溫上看37度，大台北、中南部與山區午後有局部降雨，外出活動須留意天氣變化與高溫中暑風險。受到太平洋高壓籠罩，加上颱風楊柳尚在台灣東方遠海活動，雖短期內不直接影響，但後續路徑與強度仍具不確定性，需持續關注。

    中央氣象署預報，週六台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅台東與恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部並有局部大雨機率。颱風楊柳位於台北東方遠海，朝西接近台灣，路徑與強度尚有變數，需持續觀察。

    溫度方面，週六西半部高溫可達34至35度，大台北、中南部近山區及花東縱谷有出現36度以上高溫的可能，東半部約31至33度，各地低溫普遍在26至28度之間。紫外線偏強，全台縣市皆為「過量級」，建議做好防曬並補充水分。

    天氣風險公司指出，今年第11號颱風楊柳目前路徑朝巴士海峽前進，暫不影響台灣。週六仍受太平洋高壓影響，各地高溫達32至36度，西半部局部地區恐飆破37度，午後山區有雷陣雨，部分平地亦可能出現，外出活動務必防曬、防中暑並留意天氣變化。

    空氣品質方面，週六環境風場為東南風，西半部污染物稍易累積，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區可能達橘色提醒等級。

    週六西半部高溫可達34至35度，東半部約31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六全台縣市為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部零星地區可能達橘色提醒等級。

