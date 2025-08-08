租屋處變蟑螂窩！她崩潰逃家 環保署教「3招」徹底驅蟑

環保署提醒，落實「不給來、不給住、不給吃喝」三大原則，能有效從源頭防堵蟑螂滋生，示意圖。（情境照）

2025/08/08 22:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蟑螂問題讓許多民眾頭痛不已，不僅影響生活品質，也可能帶來健康風險。網友發文分享自己在租屋處遭遇蟑螂大舉入侵的經歷。對此，環保署曾提醒，落實「不給來、不給住、不給吃喝」三大原則，能有效從源頭防堵蟑螂滋生。

網友日前在Dcard發文分享，自己在租屋處住了兩個多月後，住處突然出現蟑螂大量出沒的情況。雖然她曾以水煙式殺蟲劑，並封住各處縫隙，情況一度有所改善；但過沒多久仍發現有蟑螂出沒，讓她崩潰逃家。最終，她決定花錢請專業除蟲公司處理，才成功控制蟑螂問題。

針對居家蟑螂防治，環保署提醒民眾，不應直接用拖鞋等物品拍打蟑螂，因其屍體碎片可能含有過敏原，恐引發過敏反應，且蟑螂身上常帶有病原菌，恐間接影響健康。環保署建議民眾落實「不給來、不給住、不給吃喝」三原則：封堵門窗與管線縫隙防止蟑螂入侵、清除雜物避免藏匿空間、妥善保存食物並保持居家乾燥，降低蟑螂繁殖與活動的可能。

另外，環保署也提供三種「治標」防治方法。第一，使用噴霧殺蟲劑於蟑螂出沒處噴灑，形成約10公分藥劑帶狀區域，讓蟑螂接觸後致死；第二，設置殺蟑餌盒，藉由誘餌吸引蟑螂進入食用藥劑；第三，使用殺蟑凝膠餌劑，針對裂縫、牆角等蟑螂藏身處施藥。環保署呼籲，民眾可搭配環境清潔，提升防治成效，維護居家環境品質。

