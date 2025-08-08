為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    剉咧等！豪雨過後嚴防登革熱 高雄無人機助陣

    無人機投入登革熱防疫噴藥。（高雄市衛生局提供）

    無人機投入登革熱防疫噴藥。（高雄市衛生局提供）

    2025/08/08 20:20

    〔記者許麗娟／高雄報導〕雨後一週是防治登革熱的關鍵期，高雄市長陳其邁今（8）日前往三民區民族市場及鳳山區工協市場實地視察傳統市場防疫作為，為揪出屋頂隱藏的孳生源，防疫團隊出動無人機等科技防疫，要讓防疫零死角。

    今年截至8月6日，全國境外移入登革熱累計126例、屈公病17例，高雄市境外移入登革熱12例、屈公病1例，尚無本土病例。由於連日豪雨後天氣轉晴，使疫情傳播風險高，市長陳其邁今天特別巡查民族市場和工協市場的排水設施、攤台環境維護管理。

    為減低防疫死角，現場也透過無人機飛行，實地探查工協市場屋頂狀況，發現屋頂有未加蓋水塔、棄置飲料杯及間隙水槽積水等不易發現缺失，當場要求市場管理人員留意清除高處積水，環保局亦備有高空作業車可協助屋簷排水溝噴藥防疫。

    陳其邁呼籲，登革熱與近期國際間流行的屈公病均為社區環境病，傳播途徑一樣是白線及埃及斑蚊，惟屈公病約7成患者有關節疼痛或關節炎症狀。清除孳生源是防治的不二法門，連日雨後環境中積水容器大量增加，雨後48小時內應主動巡視住家及周邊環境，徹底清除積水容器，做到「巡、倒、清、刷」才能有效防範疫情發生。

    無人機進行屋頂和屋簷的孳生源檢查。（高雄市衛生局提供）

    無人機進行屋頂和屋簷的孳生源檢查。（高雄市衛生局提供）

    環保局高空作業車協助屋簷排水溝噴藥防疫。（高雄市衛生局提供）

    環保局高空作業車協助屋簷排水溝噴藥防疫。（高雄市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播