為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    首屆澎湖國際沙灘狂想曲 民歌50眾多歌手隘門沙灘熱情開唱

    首度舉辦的「澎湖國際沙灘狂想曲」民歌50在澎湖-美麗海灣篇打頭陣，邀請到許多民歌傳奇人物開唱。（記者劉禹慶攝）

    首度舉辦的「澎湖國際沙灘狂想曲」民歌50在澎湖-美麗海灣篇打頭陣，邀請到許多民歌傳奇人物開唱。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/08 20:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度舉辦的「澎湖國際沙灘狂想曲」，今（8）日由民歌50在澎湖-美麗海灣篇，在湖西隘門沙灘熱情開唱，現場多位民歌傳奇歌手現場與觀眾嗨唱！但來客數不如預期，比上周五（1）日還少，讓爭取經費舉辦活動的立委楊曜相當灰心，但吸引許多4、50歲以上澎湖民眾重溫年輕時的回憶。

    今年首度舉辦的「澎湖國際沙灘狂想曲」，首場主題「民歌50在澎湖-美麗海灣篇」演唱會，由民歌傳奇人物-李建復及胡德夫、創作巨擘-葉佳修、邰肇玫及陳宏銘、民歌天后-潘越雲及金智娟、民歌王子-羅吉鎮、民歌才子-趙樹海、大學城飛揚歌手-凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬，以及民歌新唱金曲組合-南方二重唱，從金韻獎、民謠風、大學城到新民歌時期，都有極具代表性人物出席演出。

    除了今日演出外，明（9）日還有1場「民歌50在澎湖-美麗海灣篇」，邀請到三金歌王-殷正洋、天籟歌后-許景淳、民歌才子-王夢麟、大學城飛揚歌手-范怡文及謝宇威，喜歡民歌的朋友們一定要把握這次千載難逢的機會！

    後續還有8月15日「綻FUN風格篇」，邀請到各大音樂祭人氣歌手及樂團-王ADEN及怕胖團等；8月16日「動漫樂章篇」邀請到「火影忍者」主題曲御用團體–FLOW及多位知名偶像團體及歌手；8月23日「意想不到篇」邀請海內外超人氣藝人-DJ Soda及黃明志等，精彩陣容千萬不要錯過！更多活動資訊歡迎關注澎管處臉書專頁。

    「民歌50在澎湖-美麗海灣篇」雖然來客數不如預期，但仍吸引不少懷舊民眾。（記者劉禹慶攝）

    「民歌50在澎湖-美麗海灣篇」雖然來客數不如預期，但仍吸引不少懷舊民眾。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播