首屆澎湖國際沙灘狂想曲 民歌50眾多歌手隘門沙灘熱情開唱

首度舉辦的「澎湖國際沙灘狂想曲」民歌50在澎湖-美麗海灣篇打頭陣，邀請到許多民歌傳奇人物開唱。（記者劉禹慶攝）

2025/08/08 20:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首度舉辦的「澎湖國際沙灘狂想曲」，今（8）日由民歌50在澎湖-美麗海灣篇，在湖西隘門沙灘熱情開唱，現場多位民歌傳奇歌手現場與觀眾嗨唱！但來客數不如預期，比上周五（1）日還少，讓爭取經費舉辦活動的立委楊曜相當灰心，但吸引許多4、50歲以上澎湖民眾重溫年輕時的回憶。

今年首度舉辦的「澎湖國際沙灘狂想曲」，首場主題「民歌50在澎湖-美麗海灣篇」演唱會，由民歌傳奇人物-李建復及胡德夫、創作巨擘-葉佳修、邰肇玫及陳宏銘、民歌天后-潘越雲及金智娟、民歌王子-羅吉鎮、民歌才子-趙樹海、大學城飛揚歌手-凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬，以及民歌新唱金曲組合-南方二重唱，從金韻獎、民謠風、大學城到新民歌時期，都有極具代表性人物出席演出。

除了今日演出外，明（9）日還有1場「民歌50在澎湖-美麗海灣篇」，邀請到三金歌王-殷正洋、天籟歌后-許景淳、民歌才子-王夢麟、大學城飛揚歌手-范怡文及謝宇威，喜歡民歌的朋友們一定要把握這次千載難逢的機會！

後續還有8月15日「綻FUN風格篇」，邀請到各大音樂祭人氣歌手及樂團-王ADEN及怕胖團等；8月16日「動漫樂章篇」邀請到「火影忍者」主題曲御用團體–FLOW及多位知名偶像團體及歌手；8月23日「意想不到篇」邀請海內外超人氣藝人-DJ Soda及黃明志等，精彩陣容千萬不要錯過！更多活動資訊歡迎關注澎管處臉書專頁。

「民歌50在澎湖-美麗海灣篇」雖然來客數不如預期，但仍吸引不少懷舊民眾。（記者劉禹慶攝）

