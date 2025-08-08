台南安南區「這裡」逢雨必淹 陳亭妃提新排水方案

立委陳亭妃今邀集相關單位，針對反覆淹水地區會勘並提出具體改善方向。（陳亭妃服務處提供）

2025/08/08 19:53

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市安南區安吉路與海佃路交會處每逢大雨必淹，尤其以海佃路2段461巷至483巷一帶最為嚴重。立委陳亭妃今邀集南市水利局、工務局、安南區公所及民代等進行會勘，針對反覆淹水問題提出具體改善方向。

陳亭妃指出，該地區過去已辦理至少8次以上會勘，原規劃將此區排水引導至海尾抽水站，但因涉及用地取得困難而進度停滯。而安中抽水站現已啟用4台抽水機，並已再追加爭取2台，屆時能大幅提升排水效能。她認為，與其繼續推動難以落實的海尾抽水站方案，不如重新檢討排水路線規劃，將安吉路、海佃路排水系統改引入安中抽水站，有效解決多年淹水困境。

新方案需重新設計排水方向，陳亭妃今日也要求工務局、水利局與區公所應於1個月內，完成既有排水系統高低差測量，作為下一階段規劃設計的基礎，並後續積極爭取經費辦理工程施作。

陳亭妃表示，過去的努力雖因用地困難難以落實，但現在具備新的抽水資源與條件，應即刻調整思維、加快腳步，讓市府與中央攜手解決民眾多年水患難題，讓安南區的居民能夠安心居住。

