菲律賓長灘島所在省府來訪 台南拓展交流新契機

台南市長黃偉哲（右）致贈菲律賓阿克蘭省長米拉弗洛斯劍獅。（圖由台南市府提供）

2025/08/08 19:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕菲律賓阿克蘭省（Aklan Province）省長米拉弗洛斯（Jose Enrique M. Miraflores），今（8）日率團拜會台南市政府，市長黃偉哲、菲律賓僑務促進委員余建榮等人出席，雙方對未來在文化、觀光、教育等領域合作充滿期待。

黃偉哲表示，台南與阿克蘭省在商貿及教育文化上具高度合作發展潛力。他除了鼓勵台南市民與企業可赴菲探索商貿投資的可能性外，同時期盼能透過文化互訪加深交流，例如邀請當地優秀文藝團體來台南演出，讓市民得以欣賞更多元的文化風貌。他並邀請米拉弗洛斯省長參加每年年末舉辦的「大台南國際旅展」，加強彼此認識與交流。

米拉弗洛斯讚許台南市容整潔，並強調阿克蘭省在農業與觀光發展具優勢，長灘島更是國際知名的度假勝地。隨著菲律賓自7月起對台旅客開放14天免簽入境，加上阿克蘭省擁有兩座國際機場，他期待深化與台南在旅遊與商貿上的合作。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲律賓的農業與觀光重鎮，著名度假勝地長灘島（Boracay）即位於該省境內，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際，海島旅遊資源豐富。

菲律賓阿克蘭省訪問團拜會台南市政府。（圖由台南市政府提供）

