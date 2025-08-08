為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    菲律賓長灘島所在省府來訪 台南拓展交流新契機

    台南市長黃偉哲（右）致贈菲律賓阿克蘭省長米拉弗洛斯劍獅。（圖由台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈菲律賓阿克蘭省長米拉弗洛斯劍獅。（圖由台南市府提供）

    2025/08/08 19:42

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕菲律賓阿克蘭省（Aklan Province）省長米拉弗洛斯（Jose Enrique M. Miraflores），今（8）日率團拜會台南市政府，市長黃偉哲、菲律賓僑務促進委員余建榮等人出席，雙方對未來在文化、觀光、教育等領域合作充滿期待。

    黃偉哲表示，台南與阿克蘭省在商貿及教育文化上具高度合作發展潛力。他除了鼓勵台南市民與企業可赴菲探索商貿投資的可能性外，同時期盼能透過文化互訪加深交流，例如邀請當地優秀文藝團體來台南演出，讓市民得以欣賞更多元的文化風貌。他並邀請米拉弗洛斯省長參加每年年末舉辦的「大台南國際旅展」，加強彼此認識與交流。

    米拉弗洛斯讚許台南市容整潔，並強調阿克蘭省在農業與觀光發展具優勢，長灘島更是國際知名的度假勝地。隨著菲律賓自7月起對台旅客開放14天免簽入境，加上阿克蘭省擁有兩座國際機場，他期待深化與台南在旅遊與商貿上的合作。

    阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲律賓的農業與觀光重鎮，著名度假勝地長灘島（Boracay）即位於該省境內，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際，海島旅遊資源豐富。

    菲律賓阿克蘭省訪問團拜會台南市政府。（圖由台南市政府提供）

    菲律賓阿克蘭省訪問團拜會台南市政府。（圖由台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播