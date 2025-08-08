銘傳大學建築系創意展 基隆東岸廣場展出

銘傳大學建築系大二生創意設計作品展，於今天17時於基隆市微風東岸廣場2樓展覽空間舉辦開幕茶會。（記者俞肇福攝）

2025/08/08 19:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕銘傳大學建築系大二生創意設計作品展今天（8日）17時於基隆市微風東岸廣場2樓展覽空間舉辦開幕茶會；基隆市副市長邱佩琳受邀致詞，她肯定學生們以嶄新視角探索城市空間的努力，並期許未來市府能與青年世代攜手合作，將創意落實於城市景觀，形塑基隆新美學。

邱佩琳說，她感謝銘傳建築系主任梁銘剛與指導老師董珍生的指導，尤其是董珍生是土生土的的基隆人，引導銘傳大學學生從在地角度出發，深入理解這座山海交融、文化多元的城市樣貌。她表示，這次展覽不僅是建築專業的練習，更是對城市氛圍、人與人互動與生活細節的觀察與回應，展現城市設計的溫度與人本視角。

梁銘剛說，銘傳大學建築系大二學生林昇、林為凱、張晉齊、黃柏森、陳詣佩及盧香君6人，歷時3個月深入田野調查與構思，提出多項具創意與實用性兼具的空間設計提案。其中，包括結合基隆港邊景觀的停車場與特色市集，規劃提供旅客停留與在地交流的開放空間，於基隆火車站北站與太平社區打造新的生活場域；於仁愛區巷弄中重構美軍歷史記憶，轉化為下班後的放鬆場景；並在正濱漁港將舊倉儲空間，活化為創業基地與展覽平台。

董珍生表示，要謝謝基市府協助，讓銘傳學子的創意設計得以在鬧區中與民眾分享，也要謝謝邱副市長、基隆市議員宋瑋莉、呂美玲、基隆社區大學校長蔡素貞、基隆社區大學基金會執行長蔡越隆蒞臨指導，希望讓民眾看到學生眼中的不一樣的城市空間。

銘傳大學建築系大二生創意設計作品展「在城市中尋找『可大可小』的空間-基隆」，於今天17時於基隆市微風東岸廣場2樓展覽空間展出。（圖為銘傳大學提供）

銘傳大學建築系大二生創意設計作品展「在城市中尋找『可大可小』的空間-基隆」。圖為基隆市副市長邱佩琳（藍衣女子）在聆聽指導老師董珍生（右1）講解。（記者俞肇福攝）

