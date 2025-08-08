「楊柳」颱風路徑、強度很分歧！ 太平洋高壓太弱恐「穿台」

楊柳颱風未來路徑預測。（氣象署提供）

2025/08/08 19:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年第11號颱風「楊柳」在今天（8日）凌晨生成，中央氣象署目前對它未來路徑和強度的預測很分歧，未來將視太平洋高壓的強弱決定颱風走向和強度，若高壓偏強，楊柳將往南通過巴士海峽；若高壓偏弱，楊柳恐穿過台灣，但強度會因環境不利發展而減弱。

氣象署預報員張竣堯表示，楊柳颱風目前仍離台灣2000多公里，是非常遙遠的距離，目前預測在下週二（12日）會接近台灣東南方海面，下週三、週四影響台灣，雖然目前氣象署預測的路徑是往台灣方向前進，但其實路徑分歧很大。

請繼續往下閱讀...

他指出，楊柳的路徑和強度要視太平洋高壓的強度，若太平洋高壓勢力很強，楊柳就會往南海方向移動，通過巴士海峽，但颱風強度會比較強；若太平洋高壓勢力較弱，楊柳就會偏北轉，往台灣方向前進，但北轉的環境不利颱風發展，很可能接近台灣時就減弱為熱帶性低氣壓了。

張竣堯表示，目前各種預測都非常分歧，下週一（11日）才會比較明朗。今天下午14時，楊柳的中心位置在北緯20.4度，東經145.1度，以每小時18公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒20公尺。

張竣堯表示，明天（9日）各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

張竣堯指出，下週日（10日）到下週二水氣稍增多，特別是週日、週一兩天西半部山區及近山區可能有局部短延時豪雨發生的機率，但這單純是因水氣增多有關，並非西南風或西南氣流。

下週三、四（13日、14日）可能會受到楊柳颱風或其外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。下週五（15日）颱風遠離，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第1週期初至期中受太平洋高壓影響，各地大致晴到多雲，局部地區有午後短暫雷陣雨。第1週期末至第2週環境水氣增加，東半部與南部地區易有局部短暫陣雨。另外，近期西北太平洋仍有熱帶擾動生成。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天高溫提醒。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法