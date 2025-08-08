自己的藝文活動自己選 台南仁德「藝起想想」13日起投票

「藝起想想，仁德共好」選舉公報出爐，將於13日至17日舉行線上及實體投票。（記者劉婉君攝）

2025/08/08 19:11

〔記者劉婉君／台南報導〕想參加什麼藝文活動自己選！台南仁德區公所「藝起想想，仁德共好」公民審議計畫，將於13日至17日投票，由全民票選決定3件提案執行，只要年滿16歲，現在或曾經住在仁德、在仁德讀書、就業，都可以投票，還可獲得小禮物及摸彩機會。

仁德區公所人文課長黃柏漳表示，仁德區已參與文化局公民審議及參與式預算7年，從民眾的角度出發，選出最符合在地民眾需求的提案後加以執行，反應相當不錯。

「藝起想想，仁德共好」以藝文活動為主軸，7月透過2場次的住民大會，從20件提案中初選出8件，包括E掃即達解鎖你不知道的仁德、時光留聲機-草地音樂會、搖滾爺奶說書趣、超RENDE成為梅花鹿大俠、三五成群甲阮來????迌、觀光工廠小旅行、古早味ㄟ碗粿、《舞蹈X繪畫》工作坊等，選舉公報已經出爐，除了可以了解各個候選提案的內容，還可掃描QR Code，進行線上投票連結及行動投票站查詢。

黃柏漳表示，為了讓更多民眾一起來參與，此次也推出三重送活動，包括今（8）日起至12日，分享仁德區公所臉書粉絲專頁的「藝起想想，仁德共好」投票活動訊息，並於13日至17日到仁德區公所完成現場投票，就可獲得分享禮全聯禮券100元，限量200份。

投票期間到仁德區公所、仁德區圖書館及行動投票站完成投票者，還可獲得投票小禮物。完成投票並可取得摸彩資格，獎品為Apple Watch SE，共2名。

「藝起想想，仁德共好」選舉公報及投票小禮物。（記者劉婉君攝）

