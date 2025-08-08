為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    文化藝文界挺罷人士 疑遭親中演藝單位封殺

    金鐘視帝藍葦華發文表態支持「大罷免大成功」，主演新片「我家的事」，原訂於香港電影節放映，卻遭臨時喊卡。（資料照）

    2025/08/08 19:03

    〔記者楊心慧／台北報導〕726大罷免以失敗告終，文化藝文圈卻引起肅殺的氣息，影視圈內部傳出，有若干立場親北京演藝單位揚言，參演「零日攻擊」、表態支持大罷免的演藝工作人員，將一律不予聘用，有演藝工作人員表示，整個文化藝文圈有著肅殺的氛圍，也令更多人不敢表態政治立場，就怕生計受到影響。

    金鐘視帝藍葦華在大罷免前夕發文表態支持「大罷免大成功」，並寫道：「我不想我們的下一代，成為共產黨奴隸的人，沒自由沒民主沒思想，即便有也不能說!這不是我們要的生活方式。2014太陽花學運，為什麼經過11年了!還要再來一次那就讓它更痛一次，痛才會改，7/26風雨無阻，全台大投票!」

    不過卻傳出金鐘影帝藍葦華主演新片「我家的事」，原訂於香港電影節放映，卻遭臨時喊卡，也遭疑主因是因為其立場的表態。

    影視圈內部更傳出，有若干立場親北京演藝單位揚言，參演「零日攻擊」、表態支持大罷免的演藝工作人員，將一律不予聘用。

    知情人士表示，國民黨立委王鴻薇等在野人士鎖定文化界「先射箭再畫靶」的攻擊，目的明顯是要文化界噤聲，完全是恐嚇台灣人的言論自由，以及對台灣文化推動的扼殺，政府相關部門應儘速採取對應。

