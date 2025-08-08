全國最大米鄉地層下陷危機! 雲縣府規劃引北港溪等水源挽救

大埤水稻種植面積逾5000公頃為全國最大米鄉。（記者黃淑莉攝）

2025/08/08 18:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣大埤鄉為全國最大米鄉，卻有多個村落不在農田水利署的灌區，需仰賴抽取地下水，導致地層下陷日益嚴峻，列為地層下陷防治熱區，縣府除擴大灌區，並提出引北港溪、舊庄大排水源供灌、現有農水路改善減少滲漏、公有地做蓄水池，以減緩地下水位下降，經費約需3.3億元。

水利署監測資料，雲林近幾年地層下陷情況減緩，主要下陷區域集中在虎尾、土庫、元長、大埤、褒忠及崙背，值得注意是大埤鄉下陷面積、深度有逐年惡化現象，尤其在2021年百年大旱、2023年乾旱，年平均下陷速率高達6.2公分、4.9公分。

請繼續往下閱讀...

縣府水利處長許宏博表示，大埤地層下陷惡化原因，應是大埤鄉水稻種植面積約有5000公頃，高居全國各鄉鎮之冠，但因位處農田水利署雲林管理處所轄事業區域末端，其中聯美村、北鎮村、怡然村、興安村及西鎮村非灌區，地表水源不足情況下，農民均仰賴抽取地下水灌溉，只要水情吃緊那一年下陷情況就會加劇。

許宏博指出，減緩地層下陷主要有2個方向，其一為增加供應或減少水源使用，進而減少抽用地下水；其二則是增加地下水補注，維持地下水位，例如在地滯洪、河槽及農田補注等。

減抽地下水部分，建議農水署能擴大灌區，縣府方面持續輔導農民轉作低用水作物，並規劃抽取鄰近北港溪及舊庄大排水源供灌，即在堤防外高灘地設置蓄水設施，短期在聯美、興安設置示範區，中期透過水路增設擴大聯美、興安的供灌範圍，長期在其他村落增設蓄水點，並區分輪灌區域，確保缺水時仍可全區供水。

縣府表示，大埤非灌區改善規劃已完成，經費概估約需3.3億元，希望中央能重視，避免大埤地層下陷持續惡化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法