全球最顛簸航線是「它」！ 日本2航線晃入亞洲前10

Turbli所排出的排名顯示，2024年最為顛簸的飛航路線為「門多薩（MDZ）-聖地牙哥（SCL）」航線。示意圖。（美聯社）

2025/08/08 20:23

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕航線亂流數據網站「Turbli」最新排名顯示，2024年受亂流影響最為顛簸的10大航線，阿根廷飛往智利的「門多薩（MDZ）-聖地牙哥（SCL）」路線居冠，另外，台灣人熟悉的日本，則有宮城縣名取飛往愛知縣常滑，以及名取飛往大阪2航線入列「亞洲最顛簸的10條航線」。

Turbli評選全球1萬多條航線，排出2024年全球10大顛簸航線，冠軍為阿根廷飛往智利的「門多薩（MDZ）-聖地牙哥（SCL）」路線，且前10名中有6條航線與門多薩（MDZ）或聖地牙哥（SCL）相關；亞洲部分有4航線打入前10，分別為「加德滿都（KTM）-拉薩（LXA）」、「成都（CTU）-拉薩（LXA）」、「加德滿都（KTM）-帕羅（PBH）」、「成都（CTU）-西寧（XNN）」。

若按洲域單獨排名，亞洲最顛簸的10條航線，日本有2條航線被列入，分別為第6名的「名取（SDJ）-常滑（NGO）」，以及第8名的「名取（SDJ）-大阪（KIX）」；另外在2024年亂流最嚴重的亞洲機場排名中，駐日美軍橫田基地所在地的福生市名列第7，仙台機場為第8名。

歐洲方面，最顛簸的航線大多與阿爾卑斯山地區有關，例如排行第1的「尼斯（NCE）-日內瓦（GVA）」，或是第10名的「威尼斯（VCE）-蘇黎世（ZRH）」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，有研究指出，隨著地球暖化，亂流會越來越嚴重，因為氣候變遷增加了大氣層高層區域的溫差，使風速更加不穩定，亂流更常出現。

2023年的一項研究也指出，2020年北大西洋上空出現嚴重晴空亂流的頻率比1979年高出55％，而北大西洋航線是全球最為繁忙的航線之一；另外2017年的一項研究更指出，到了本世紀末，全球足以造成傷害的亂流估計會增加2倍或甚至3倍。

Turbli統計的數據顯示，2024年全球最顛簸航線為「門多薩（MDZ）-聖地牙哥（SCL）路線，成都飛往西藏拉薩的航線則排在第6名。（擷取自Turbli網站）

