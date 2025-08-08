運動之都破功？台北U-Sport 9萬名會員 近5成未進過場館運動

台北市推動U-Sport計畫，但審計報告指出，去年註冊會員，約4成6完全沒進過場館運動。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安政策之一是將台北市打造成「運動之都」，體育局也於2024年正式推動U-Sport台北樂運動計畫。但審計報告指出，註冊U-Sport的會員有4成6從未進入場館運動，贈送的1500元運動抵用金抵用率也不高，計畫成效有待檢討。體育局回應，北市規律運動人口自計畫推動以來逐年提升，今年持續宣傳，並推動戶外計步集U幣，也持續招募合作業者。

台北市政府自2023年下半年推動試辦U-Sport計畫至當年底，去年4月17日起上路，透過建置專屬U－Sport APP發放運動抵用金及運動集點U幣，每1U幣等值1元，提供市民至合作場館抵用單次入場、場地租借及課程費用外，U幣亦可轉換為悠遊卡儲值金或第三方平台電子票券等，另結合各公民營場館及相關賽事、活動執行，希望提升台北市規律運動人口比率、振興北市運動產業。

不過，審計報告指出，該計畫在試辦期間，就有實際參與運動集兌點人數偏低問題，當時預算執行率僅5成餘，未達預期目標，體育局2024年調整納入新的民營業者為合作場館，也規劃多項挑戰任務，增加U幣可應用的範圍等。但經查，2024年該計畫已吸引9萬4008名台北市民註冊成為會員，但在活動期間內，曾前往合作場館入場運動，並領取首次運動30U幣獎勵者，僅有5萬256人，占會員總數53.46％，仍有4成6以上市民會員未曾入館運動。

此外，報告也指出，計畫針對目標23至64歲族群推出1500運動抵用金，實際抵用金額7103萬餘元，僅占發放金額1億603萬餘元的66.99％，抵用率仍低，未能有效誘使目標族群充分運用抵用金。

長期使用U-Sport的張先生表示，自己原本就有運動習慣，所以會持續使用，但集點政策對於原本沒有運動習慣的民眾吸引力有限，如果又沒有抽到1500元運動抵用金，就更加沒有吸引力；他也指，要提升市民規律運動，重點還是在方便性，而到民營場館又會擔心教練一直推課程，提升公營場館可及性或許會是較好作法。

台北市議員詹為元也認為，放寬樂運動計畫使用場地，或許可以吸引更多民眾加入或使用此計畫，有效解決已註冊卻未使用情形，也可解決部分場地多年來使用率低落狀況。

體育局回應，2023年下半年試辦以來，北市規律運動人口比率，從2022年37.4%提升39.2%、39.6%；針對放寬計畫使用場地，今年持續加強線上、線下宣傳力度，也與企業、學校等合作，提升多元族群參與度；今年3月起也推動步數獎勵，戶外走路也能累積U幣；此外，持續招募民間合作業者。

另，為提升點數流通率，今年計畫新增運動抵用金收回功能，於取得1500元運動抵用金至今年6月30日前均未進行使用者，將於7月1日全數收回。

