    首頁　>　生活

    振興觀光 台南北門風災後遊客少9成 商圈8/9美食音樂招待

    台南北門井仔腳瓦盤鹽田災後重建小鹽堆。（記者楊金城攝）

    2025/08/08 18:38

    〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲風災後，台南北門井仔腳瓦盤鹽田、北門婚紗美地、水晶教堂、北門遊客中心、錢來也雜貨店、雙春濱海遊憩區等景點遊客人數銳減，北門產業文化觀光發展協會（北門商圈）理事長洪有志估計跑了9成觀光客，決定明天（9日）下午2點將在北門嶼風味餐廳戶外廣場（雲嘉南濱海國家風景區管理處前）舉辦低碳美食音樂會，振興災後觀光。

    洪有志說，這次風災災情慘重，不少景點仍在災後復建階段，很多遊客和團客因為災害報導都取消來北門旅遊，估計井仔腳鹽田少了9成遊客，北門婚紗美地（北門遊客中心、水晶教堂）少了5成；但今天井仔腳喜迎遊覽車載遊客來。

    北門商圈明天下午將舉辦低碳美食音樂會，有在地點心品嘗，還有美食蚵仔碗粿、白蝦料理，以及豆花、彩色鹽罐DIY、音樂欣賞、書畫藝術創作表演。洪有志說，活動推廣在地鹽鄉漁村文化和低碳美食料理，希望在風災後慢慢累積觀光人氣，災後的北門仍然值得一遊。

    為振興災後觀光，台南北門商圈明天下午將舉辦低碳美食音樂會，包括有受遊客喜愛的彩色鹽罐DIY。（北門商圈提供）

    北門蘆竹溝蚵仔碗粿。（北門商圈提供）

    豆花DIY。（北門商圈提供）

