善心接力救人命 陳重光文教基金會再捐高頂救護車

財團法人陳重光文教基金會捐贈高頂救護車給台北市政府消防局，於延平國小舉行捐贈典禮。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/08 18:24

〔記者鄭景議／台北報導〕財團法人陳重光文教基金會長年投入社會公益，今（8）日再度善盡企業社會責任，捐贈一輛高頂救護車給台北市政府消防局，於延平國小舉行捐贈典禮，消防局長莫懷祖代表受贈。這輛編號「重光5號」的新救護車，未來將承接第一線救護使命，守護市民生命安全。

陳重光文教基金會以推廣文教公益、弘揚中華倫理道德、培育文化人才及提倡民俗藝術為宗旨，長期以實際行動回饋社會。這次捐贈已是基金會第三度贈送救護車予消防局，其中「重光2號」自2020年交車至今，已執行12729趟救護勤務，成功救回13名到院前心肺功能停止（OHCA）患者，展現關鍵救援效益。

消防局指出，自1999年6月成立「金鳳凰專責救護隊」以來，截至2025年7月底，累計已有1823名OHCA患者康復出院，凸顯救護資源的重要性。政府預算有限，民間力量無窮，將妥善運用社會各界捐贈的器材物資，持續投入拯溺與救援工作，以實際行動回饋市民，也藉此感謝基金會長期熱心支持與大力相挺。

