桃園阿姆坪水訓基地被揪電費高、器材短少 體育局：已改善檢討

桃園阿姆坪水訓基地被桃市審計處點出電費高、器材短少等缺失。（桃園市體育局提供）

2025/08/08 18:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府斥資逾1.3億元，2021年完工興建石門水庫阿姆坪水上運動訓練基地，但因位於水源保護用地，僅取得臨時性建築物使用許可，致每月臨時電費高於正式電費1.6倍，2022年2月至去年12月間，電費多出65萬餘元，另先前開放給桃園市划船委員會使用，後續委外廠商時發生器材短少缺失，被審計部桃園市審計處點出改善，體育局今回應，經與台電協調，今年7月已調整成正式用電，另也已檢討、強化場館財產管理，設置雙重核查機制與跨單位協調程序，已妥善管理。

體育局2018年向教育部體育署申請補助辦理該基地，總額1億3061萬元，基地位於石門水庫特定區都市計畫內水域用地，致完工後無法取得使用執照，體育局因而向市府申請臨時建築許可證案，經市府於2021年10月27日同意備查，為期至明年10月26日止。

請繼續往下閱讀...

此外，審計處點出，基地在2022年讓划船委員會無償使用至委外廠商得標，但後續簽約的委外廠商發現器材短缺情形，差異金額達42萬餘元，且廠牌也不符，體育局未在划船委員會撤離後及營運權移轉前完成財產清點。

體育局綜合規劃科長許惠萍說明，市府建築管理處於今年4月25日同意臨時建築期限展延至2034年5月24日，無馬上拆除疑慮。另該水域用地業由都發局進行通盤檢討變更為公園用地中，現由內政部審議中，待本案都市計畫通盤檢討通過，應可申請建築物使用執照。

許惠萍說，體育局也在場館財產管理進行全面檢討與制度強化，修訂相關流程，增列借用、點交、歸還等紀錄，提升器材管理透明度與準確性。水訓基地內屬體育局財產者，皆已全數點交給營運廠商維管，體育局現除每月辦理定期或不定期查核，至現場確認場域與財產使用情形外，並依年度財產盤點期程逐一核對與清查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法