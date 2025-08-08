為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮赤科山、六十石山金針花季明開幕 卡娜赫拉小動物花海相見

    花蓮富里鄉今年金針花有40公頃留花綻放，遊客前往六十石山有機會與貓貓蟲咖波在花海相遇。（富里鄉公所提供）

    2025/08/08 18:24

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮赤科山、六十石山金針花季提早半個月盛開，將在明天（9日）週六揭幕，預計持續到10月12日。花蓮縣府今天北上台北車站宣傳，包括卡娜赫拉的小動物們P助與粉紅兔兔、貓貓蟲咖波等可愛卡通動物都為今年花季站台，邀請遊客明天起到花海相見！

    每年金針花季開幕都選在8月第1個週末，但往年盛開通常要過8月中旬，今年因為7月份雨水充足，花梗提早半個月冒出來。花蓮縣政府農業處今年補助六十石山、赤科山的農民各留花40公頃不要採收，放著花開給遊客欣賞，目前花開已達5成，部分觀光農場更直接爆開，景色美不勝收！

    縣府今天（8日）在台北開記者會，藍色的貓貓蟲咖波、粉色的卡娜赫拉的小動物們主角P助與粉紅兔兔對著遊客招手，力邀遊客到花蓮欣賞金針花海。主辦赤科山花季的玉溪地區農會、六十石山花季的富里鄉農會，今年都與知名卡通角色合作，將在兩大金針花海駐點，準備和遊客一起大曬花海網美照。

    玉溪地區農會表示，今年主題「卡娜赫拉的小動物花海見」，地點在赤科山櫻之谷農場，時間8月22日上午10點半、下午2點舉辦免費見面會，前往花季特約店5家店消費、每店消費10元以上，就可集章送粉紅兔兔金針花季限定刺繡貼，只送不賣；此外，今年也開辦賞花專車（https://reurl.cc/QaeL90）、500元花季樂遊券66折優惠（https://reurl.cc/WORr4x），歡迎遊客上山賞花，詳情洽官網（https://reurl.cc/daL2n8）。

    富里鄉農會除了明天（9日）下午2點將在富里農會羅山展售中心舉辦貓貓蟲咖波波見面會，花季限定角色金針花仙子朵拉Dora、貓貓蟲咖波也將與遊客在花海相遇，不定時現身六十石山觀景台，還有咖波限定花季明信片、限量貼紙組，完成尋寶任務就有機會拿到，詳情上富里鄉農會（https://www.facebook.com/Fulifarmersassociation）網站。

    遊客前往六十石山有機會與貓貓蟲咖波在花海相遇，還有咖波限定花季明信片、限量貼紙組，完成尋寶任務就有機會拿到。（富里鄉公所提供）

    貓貓蟲咖波今天出席花蓮金針花季在台北車站的活動，與粉絲相約六十石山相見。（花蓮縣府提供）

    花蓮縣府今天北上開記者會，卡娜赫拉小動物的P助與粉紅兔兔也將在赤科山花季出沒。（花蓮縣府提供）

    熱門推播