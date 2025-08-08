為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬戲表演父親節快閃桃園機場 拋球互動贈小禮嗨翻全場

    表演者在第二航廈出發管制區現場以肢體藝術結合現場演奏、拋球雜耍與即興互動，打造沉浸式觀演體驗。（記者劉信德攝）

    2025/08/08 18:08

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕慶祝父親節，桃園機場今（8）日舉辦「翱翔天際 大Fun藝彩」活動，邀請星合有限公司帶來馬戲與劇場融合的表演《Special Delivery》，表演者在第二航廈出發管制區現場以肢體藝術結合現場演奏、拋球雜耍與即興互動，打造沉浸式觀演體驗。

    現場也結合桃園在地茶球，藏入籤詩巧思，讓旅客邊看秀邊抽好籤，體驗地方文化。機場同步贈送父親節限定小禮品，傳遞節日祝福。

    一位將飛往福岡的吳先生表示：「完全顛覆對馬戲團的想像，小孩都不想去登機門了！」。來自日本的佐藤母女也說：「謝謝機場安排這麼棒的馬戲表演，我們會把茶球帶回東京送給爸爸享用。」

    星合由前太陽馬戲團表演者創辦，致力推廣本土馬戲與國際藝術融合跨領域合作，持續將當代馬戲藝術帶入公共空間。

    「翱翔天際 大Fun藝彩」系列活動自7月至11月底，將舉辦超過20場演出，內容橫跨現代舞蹈、傳統技藝、街頭藝術與音樂演奏。下一場將於8月22日登場，由「當代樂坊」演出融合傳統樂器與現代舞的精彩節目。

    表演者在第二航廈出發管制區現場以肢體藝術結合現場演奏、拋球雜耍與即興互動，打造沉浸式觀演體驗。（記者劉信德攝）

    現場同步贈送父親節限定小禮品，傳遞節日祝福。（記者劉信德攝）

    熱門推播