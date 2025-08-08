為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環境部「涼適地圖」線上看！推2000處避暑祕境 將納入台中高雄

    2025/08/08 18:21
    環境部「抗高溫涼適地圖」已上線，可搜尋雙北和台南2000處避暑地點。圖為試用畫面。(翻攝「涼適地圖」)

    環境部「抗高溫涼適地圖」已上線，可搜尋雙北和台南2000處避暑地點。圖為試用畫面。(翻攝「涼適地圖」)

    環境部「抗高溫涼適地圖 Cool Map」，預計年底前納入台中市與高雄市。（記者蔡淑媛攝）

    環境部「抗高溫涼適地圖 Cool Map」，預計年底前納入台中市與高雄市。（記者蔡淑媛攝）

    環境部舉行「抗高溫調適行動展」，推出「抗高溫涼適地圖 Cool Map」。（記者蔡淑媛攝）

    環境部舉行「抗高溫調適行動展」，推出「抗高溫涼適地圖 Cool Map」。（記者蔡淑媛攝）

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕極端高溫來襲，環境部6月成立「抗高溫調適對策聯盟」，結合台中政府及與響應企業，今在科學博物館舉行「抗高溫調適行動展」，推出「抗高溫涼適地圖 Cool Map」，彙整近2000處涼適點，涵蓋雙北及台南市，預計今年底前納入台中市與高雄市，完整提供六都民眾涼適點避暑。

    環境部資長施文真指出，2023、2024年是全球自工業革命以來最熱的兩年，依世界氣象組織（WMO）今年5月發布全球氣候預測報告，未來5年內有超過8成機率，高溫會再創新高，如何抗高溫是重要挑戰。

    夏天為什麼愈來愈熱，環境部氣候變遷署調適韌性組副組長葉信君指出，全球暖化、盆地地形建設水泥化、高壓襲罩結地形，以及極地天氣。

    環境部成立抗高溫調適對策聯盟，並依抗高溫行動路徑，試辦抗高溫調適對策演練、推動涼適地圖試辦平台上線及辦理北中南行動展，台中場聚焦「抗高溫涼適地圖 Cool Map」 ，彙整近2000處涼適點，戶外遮蔭點提供有樹蔭公園、遮陽設施、噴水池等地點，室內涼爽點則與6大超商、超市賣場合作，以及圖書館、廟會、活動中心等。

    台中市府永續低碳辦公室執行長李逸安表示，台中市盤點台中市的涼適點，後續將加入環境部「抗高溫涼適地圖」行列，讓台中市的市民以及來臺中市旅遊的朋友們可以一起使用。

    國科會現場策展展示氣候時空旅人的「未來明信片」，透過氣候變遷的推估數據，呈現至2050年全球升溫2°C，各地超過35°C天數增加、及乾旱日，讓民眾體會氣候變遷的樣貌。

    在地企業也分享如何抗高溫，有職人抗高溫工具應用、戶外抗高溫調適巨型水霧扇、展示涼感枕頭、多元降溫風機與幫浦技術，台中展場也因位於戶外，特別導入「環境監控＋降溫行動」設計，現場設有溫度感測、水霧噴灑與巨型風扇裝置，並開放民眾試穿降溫水冷衣，一同體驗戶外高溫下的涼爽感。

    環境部舉行「抗高溫調適行動展」。（記者蔡淑媛攝）

    環境部舉行「抗高溫調適行動展」。（記者蔡淑媛攝）

    國科會展示氣候時空旅人的「未來明信片」，透過氣候變遷的推估數據，呈現至2050年全球升溫2°C，各地超過35°C天數增加、及乾旱日，讓民眾體會氣候變遷的樣貌。（記者蔡淑媛攝）

    國科會展示氣候時空旅人的「未來明信片」，透過氣候變遷的推估數據，呈現至2050年全球升溫2°C，各地超過35°C天數增加、及乾旱日，讓民眾體會氣候變遷的樣貌。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播