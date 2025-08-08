環境部「涼適地圖」線上看！推2000處避暑祕境 將納入台中高雄

2025/08/08 18:21

環境部「抗高溫涼適地圖」已上線，可搜尋雙北和台南2000處避暑地點。圖為試用畫面。(翻攝「涼適地圖」)

環境部「抗高溫涼適地圖 Cool Map」，預計年底前納入台中市與高雄市。（記者蔡淑媛攝）

環境部舉行「抗高溫調適行動展」，推出「抗高溫涼適地圖 Cool Map」。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕極端高溫來襲，環境部6月成立「抗高溫調適對策聯盟」，結合台中政府及與響應企業，今在科學博物館舉行「抗高溫調適行動展」，推出「抗高溫涼適地圖 Cool Map」，彙整近2000處涼適點，涵蓋雙北及台南市，預計今年底前納入台中市與高雄市，完整提供六都民眾涼適點避暑。

環境部資長施文真指出，2023、2024年是全球自工業革命以來最熱的兩年，依世界氣象組織（WMO）今年5月發布全球氣候預測報告，未來5年內有超過8成機率，高溫會再創新高，如何抗高溫是重要挑戰。

夏天為什麼愈來愈熱，環境部氣候變遷署調適韌性組副組長葉信君指出，全球暖化、盆地地形建設水泥化、高壓襲罩結地形，以及極地天氣。

環境部成立抗高溫調適對策聯盟，並依抗高溫行動路徑，試辦抗高溫調適對策演練、推動涼適地圖試辦平台上線及辦理北中南行動展，台中場聚焦「抗高溫涼適地圖 Cool Map」 ，彙整近2000處涼適點，戶外遮蔭點提供有樹蔭公園、遮陽設施、噴水池等地點，室內涼爽點則與6大超商、超市賣場合作，以及圖書館、廟會、活動中心等。

台中市府永續低碳辦公室執行長李逸安表示，台中市盤點台中市的涼適點，後續將加入環境部「抗高溫涼適地圖」行列，讓台中市的市民以及來臺中市旅遊的朋友們可以一起使用。

國科會現場策展展示氣候時空旅人的「未來明信片」，透過氣候變遷的推估數據，呈現至2050年全球升溫2°C，各地超過35°C天數增加、及乾旱日，讓民眾體會氣候變遷的樣貌。

在地企業也分享如何抗高溫，有職人抗高溫工具應用、戶外抗高溫調適巨型水霧扇、展示涼感枕頭、多元降溫風機與幫浦技術，台中展場也因位於戶外，特別導入「環境監控＋降溫行動」設計，現場設有溫度感測、水霧噴灑與巨型風扇裝置，並開放民眾試穿降溫水冷衣，一同體驗戶外高溫下的涼爽感。

環境部舉行「抗高溫調適行動展」。（記者蔡淑媛攝）

國科會展示氣候時空旅人的「未來明信片」，透過氣候變遷的推估數據，呈現至2050年全球升溫2°C，各地超過35°C天數增加、及乾旱日，讓民眾體會氣候變遷的樣貌。（記者蔡淑媛攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法