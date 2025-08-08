台大醫師看診中竟挨拳 院方證實：依法送辦、通報衛生局

台大醫院傳出醫療暴力事件。（資料照）

2025/08/08 17:56

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院傳出醫療暴力事件，週三（6日）上午有民眾目擊，該院內科門診疑似發生暴力衝突，並看到警衛緊急到場處理。對此台大醫院證實，確實有醫師在門診遭受暴力對待，當下立即通報警方協助，加害人也被帶回警局調查，院方也將依規定通報衛生局。

台大醫院發言人陳彥元表示，事發當下，院方已依照院內流程即時應變，並通報轄區警方協助處理，考量病患就醫隱私，相關細節不便對外說明，目前該醫師身體狀況穩定，院方也將持續關懷與支持。

陳彥元提到，自己過去在急診服務時也曾遭遇民眾威脅，深知醫護人員面對暴力事件的心理衝擊，目前並未接獲醫師請假或停診通知，門診維持正常，院方也會持續關懷，他也強調，醫療職場不容許任何形式的暴力或脅迫，院方將依法處置，並依規定通報衛生局。

根據衛福部醫事司最新統計，2023年全台醫療機構共通報331件妨礙醫療業務執行案件，其中又以台北市最多，達82件，約占全國通報總數1/4，其次為台中市56件、高雄市38件、新北市24件。統計也顯示，331件中已有248件結案，司法處分方面，包括34件判處有期徒刑、4件拘役、6件緩刑、4件罰金，另有57件以不起訴處分結案。

醫事司副司長劉玉菁說，根據「醫療法」第106條規定，若在醫療機構內以暴力、威脅、恐嚇等方式，妨害醫護人員執行醫療或救護工作，最重可處3年有期徒刑，並得併科最高30萬元罰金；若因此導致醫護人員重傷，刑期將達3年以上10年以下，甚至若釀成死亡，最重可判無期徒刑。

此外，若蓄意破壞醫療設備、危及他人生命或健康，也可能面臨3年以下徒刑、拘役或罰金。另若違反就醫秩序相關規定者，將處3萬元以上、5萬元以下罰鍰，情節嚴重者將依法移送司法單位偵辦。值得注意的是，醫療暴力屬非告訴乃論罪，檢方可主動偵辦，即使當事醫護人員未提告，仍可依法追訴。

有媒體報導，對醫師施暴的是1名洪姓男子，疑似接受肝炎治療長達7年，病情進展為肝癌，日前與友人閒談時，聽聞對方批評「你看的那位醫生很兩光」，因此情緒激動衝至醫院，並對醫師施以一記右下鉤拳攻擊。

