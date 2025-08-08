為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣「樹木墳場」清運壓力大 3企業無償助去化

    嘉縣因風災傾倒的廢木材高達1萬多公噸，幸好有民間業者無償提供機具協助去化大量廢材。（嘉義縣政府提供）

    嘉縣因風災傾倒的廢木材高達1萬多公噸，幸好有民間業者無償提供機具協助去化大量廢材。（嘉義縣政府提供）

    2025/08/08 17:55

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣，縣環保局估計因風災傾倒的廢木材高達1萬多公噸，各鄉鎮市清運單位緊急將廢木材暫置貯存，但暫置場地及掩埋場空間已瀕臨飽和，有如「樹木墳場」，清運壓力沉重，幸好在地企業盈松環保股份有限公司、嘉佑環保科技有限公司與來自苗栗的鼎泰環保有限公司，主動向嘉義縣表達願意無償投入核心資源與專業設備，協助處理，有效去化大量廢棄木材。

    縣長翁章梁今天到暫置廢材處關心清運情形，頒贈感謝狀給各公司。翁章梁說，以往是將廢木頭集中破碎後，售予民間業者再利用，但單價過低且須負擔運費，不符合成本，這次與盈松、鼎泰、嘉佑公司合作，8月6日起清理堆置廢木材，2、3天就大量去化，感謝民間企業相助。

    縣府表示，盈松公司深耕在地，秉持企業社會責任精神，免費清運、處理所有直徑10公分以上、較具利用價值的廢棄樹枝，有效減輕清運與後續處理壓力；來自苗栗的鼎泰公司與在地企業嘉佑公司攜手調度清運人力及機具，無償提供專業的移動式重型破碎設備與技術團隊，高效破碎、大幅縮減廢棄木材體積，提升暫置場的容納效率，加速場地的週轉與恢復。

    縣環保局說，丹娜絲颱風及連日豪大雨帶來巨大災害，跨縣市政府互助以及民間企業積極參與，對災後迅速重建至關重要，盈松、鼎泰及嘉佑的援助解決廢木材去化問題，破碎後的木材也有潛力作為再生能源、空地抑制揚塵鋪料、公園步道墊料或其他再利用的原料，符合資源再生、循環經濟的永續目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播