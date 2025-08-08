嘉縣「樹木墳場」清運壓力大 3企業無償助去化

嘉縣因風災傾倒的廢木材高達1萬多公噸，幸好有民間業者無償提供機具協助去化大量廢材。（嘉義縣政府提供）

2025/08/08 17:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義縣，縣環保局估計因風災傾倒的廢木材高達1萬多公噸，各鄉鎮市清運單位緊急將廢木材暫置貯存，但暫置場地及掩埋場空間已瀕臨飽和，有如「樹木墳場」，清運壓力沉重，幸好在地企業盈松環保股份有限公司、嘉佑環保科技有限公司與來自苗栗的鼎泰環保有限公司，主動向嘉義縣表達願意無償投入核心資源與專業設備，協助處理，有效去化大量廢棄木材。

縣長翁章梁今天到暫置廢材處關心清運情形，頒贈感謝狀給各公司。翁章梁說，以往是將廢木頭集中破碎後，售予民間業者再利用，但單價過低且須負擔運費，不符合成本，這次與盈松、鼎泰、嘉佑公司合作，8月6日起清理堆置廢木材，2、3天就大量去化，感謝民間企業相助。

縣府表示，盈松公司深耕在地，秉持企業社會責任精神，免費清運、處理所有直徑10公分以上、較具利用價值的廢棄樹枝，有效減輕清運與後續處理壓力；來自苗栗的鼎泰公司與在地企業嘉佑公司攜手調度清運人力及機具，無償提供專業的移動式重型破碎設備與技術團隊，高效破碎、大幅縮減廢棄木材體積，提升暫置場的容納效率，加速場地的週轉與恢復。

縣環保局說，丹娜絲颱風及連日豪大雨帶來巨大災害，跨縣市政府互助以及民間企業積極參與，對災後迅速重建至關重要，盈松、鼎泰及嘉佑的援助解決廢木材去化問題，破碎後的木材也有潛力作為再生能源、空地抑制揚塵鋪料、公園步道墊料或其他再利用的原料，符合資源再生、循環經濟的永續目標。

