罰不怕！「李奇英文」未立案授課挨罰 仍有逾百生繼續上課

知名補教業者「李奇英文」於北市衡陽路51號4樓經營未立案補習班，北市教育局第二度派員稽查仍有逾百生繼續上課。（擷自google map）

2025/08/08 17:50

〔記者甘孟霖／台北報導〕知名補教業者「李奇英文」於衡陽路51號4樓經營未立案補習班，北市教育局7月18日派員稽查，有師生正進行英文相關課程，違反補教法規定，裁罰25萬元，命其停辦未立案場所補習業務；教育局8月5日再度前往該處稽查，現場還有逾百名學生上課，再次裁罰25萬元；未停辦得連續裁罰。

台北市教育局指出，先前接獲民眾檢舉，7月18日前往衡陽路51號4樓稽查，現場查有教師及學生刻正進行英文相關課程，及業者提供補習教育服務相關事證，已違反補教法規定；教育局於7月24日依補教法第24條規定，從重裁罰25萬元罰鍰，並命其立即停辦未立案場所補習業務。

教育局8月5日再次前往該處稽查，現場仍查有逾100位學生刻正進行英文課程，足證業者仍未依法停辦補習教育業務，已依補教法規定再次裁罰該業者25萬元罰鍰，並命其應立即停辦；倘仍未停辦，教育局得連續裁罰，現已裁罰50萬元。

教育局提醒，報名補習班課程前務必審慎查清業者是否合格立案，合格立案的補習班每年皆須向北市建管處、消防局辦理建築物公共安全檢查及消防安全設備檢修申報以確保營業空間在使用期間維持合格安全水準，預防與降低災害發生率，保護生命安全。消費者在選擇補習班前，可透過班名、地址等資訊至「短期補習班資訊管理系統」（https://bsb.kh.edu.tw/）查詢，以選擇合格立案補習班，保障安全。

教育局補充，查處未立案補習班皆翔實蒐證、從嚴認定，以保障學生安全，今年1月至7月教育局查獲未經核准擅自提供補習教育業務案件共27件，罰鍰總額已逾670萬元。

教育局重申，未經核准立案業者不得擅自對外招生、收費、授課，提供補習教育業務，如經查獲經營未立案補習班事證屬實，將依補教法從嚴認定、從重處分，業者應自律、申請合法立案，切勿以身試法。

李奇英文於衡陽路51號4樓經營未立案補習班，被教育局連續開罰。（資料照）

