    首頁　>　生活

    澎水關懷社區實踐隊進駐西衛 陪長者做蛋糕歡度父親節

    澎水關懷社區實踐隊進駐西衛社區，服務長者。（澎水提供）

    澎水關懷社區實踐隊進駐西衛社區，服務長者。（澎水提供）

    2025/08/08 17:57

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（8）日是父親節！國立澎湖海事水產職業學校校長顏嘉禾特別帶領學生，與西衛活動中心長者們製作香氣四溢的「玫瑰花瓣蛋糕」，現場瀰漫著甜香與笑聲。在歡樂氛圍中，大家齊聲向每一位為家庭辛勤付出的父親送上祝福，感謝他們無私付出與堅韌的愛，讓這個父親節格外溫馨有意義。

    這場活動是「學產基金補助計畫」一部分，自7月7日至8月15日，組成「澎水關懷社區實踐隊」，進駐西衛活動中心展開為期6週的服務行動。由餐飲科組長辛妤慧及餐飲科主任鄭喬箏帶領10位具有清寒、單親、身障等身分的學生參與，不僅提供弱勢學生暑期工讀機會，更讓他們將專業所學回饋社會，實踐「學以致用、服務學習」的教育理念。服務過程中，學生們協助社區長者進行每日的供餐服務，並透過健康飲食製作、有氧舞蹈帶動等活動，增進長者營養與身心健康；同時也走訪獨居老人，送上溫暖問候與生活關懷，讓愛與感恩在社區間流動。

    顏嘉禾表示，透過這樣的服務計畫，不僅讓學生在實務中精進專業，更讓他們體會「施比受更有福」真諦，在服務中學會感恩、在付出中收穫成長。學生們也說，能在暑假中陪伴長者、服務社區，是一段難忘而充實的經驗，更讓他們深深體會到父愛與家庭的重要。澎水關懷社區實踐隊的行動，讓專業與愛心在西衛社區交織，寫下了一頁溫暖動人的篇章，也為今年的父親節留下最甜美的回憶與感恩的祝福。

    澎水10位學子進駐西衛活動中心展開為期6週服務，今與長者歡度父親節。（澎水提供）

    澎水10位學子進駐西衛活動中心展開為期6週服務，今與長者歡度父親節。（澎水提供）

