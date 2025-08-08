高雄原民區遭暴雨重創 陳其邁：相關補助外、加發每人500元慰助金

高雄市政府加發原住民區每人500元生活慰助金。（高市府提供）

2025/08/08 17:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄原住民區接連受丹娜絲颱風與0728豪雨影響，導致民宅、農地、道路嚴重損毀；高雄市長陳其邁今宣布，除相關災損補助，決定加發原住民區生活慰助金每人500元。

高市府說明，民眾住屋因此次豪雨災情毀損達不堪居住程度者，市府將提供安遷救助，中央並加碼補助每人3萬元，每戶最高補助5人；房屋土石流入或淹水符合法定標準者，每戶補助1萬5000元，中央並針對低收及中低收入戶每戶再補助1萬元（上述補助以三擇一方式領取）。

房屋受損與淹水補助範圍，僅限申請人實際居住臥室、客廳、飯廳及相連廚房、廁所、浴室等生活空間，且申請安遷救助及住屋毀損補助者，需符合在災害發生前已設籍受災地址，並有實際居住事實者。

農損部分，桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙等區不僅農田流失埋沒，更有多處道路封閉與路基流失災情嚴重，相關救助項目如農產業全品項（稻米除外）及森林副產物竹筍，已納入農業天然災害現金救助及低利貸款，農民可於8月1日至14日向所在地公所申報，非上述5區救助情形將另依農業部公告辦理。

另針對桃源、那瑪夏及茂林三原民區，因大多數以務農為生，農業經濟作物損失慘重，除設籍民眾每人500元慰助金外，市府也啟動「0728豪雨原民區農業灌溉引水管路專案補助計畫」，針對桃源、那瑪夏及茂林三區提供受損之灌溉引水管路資材提供補助；補助原則為材料費1/3、每戶最高補助新台幣2000元。

因應部分不適用「農業天然災害救助辦法」的族人農友，另加碼救助紓困，針對稻米除外的農產業全品項，及林業森林副產物竹筍，種植面積達1公頃以上者救助1萬元，種植土地面積未達1公頃者，則以1萬元為基數再乘以面積比例發放，救助要件為居住於本市原住民族地區為實際種植管理經濟作物者，且未因同一事由及同一種植經濟作物土地，領有其他救助的族人。

高市府公布多項補助、救助措施。（高市府提供）

