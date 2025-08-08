台南SUPER教師7首獎1優選 他把「麥塊」融入板金課增加學習動機

台南SUPER教師頒獎，共有7人獲得首獎。（記者劉婉君攝）

2025/08/08 17:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市SUPER教師獎今（8）日下午頒獎，共7名老師獲得首獎、1人獲得優選。

台南市SUPER教師獎由台南市教師會與台南市教育產業工會主辦，頒獎典禮在阿卡不卡人聲樂團的歌聲中揭開序幕，台南市教師會理事長陳葦芸期望SUPER教師獎可以發掘更多教育明燈，讓優秀教師都能被看見。

請繼續往下閱讀...

7位首獎得主中，安慶國小曾偉老師主修音樂但積極投入資訊教學，以學生為核心，錄製教學影片並經營YouTube頻道，打造隨時可學的優質資源。玉山國小徐子蔚老師善用系統化規劃，結合生活教育與競賽活動，培養學生紀律與團隊精神，讓孩子從中看見自我價值。

瀛海中學陳韻如老師突破傳統教學框架，研發多元適性教材，將美術教育延伸至家庭與社區，讓藝術融入生活。成大南工張宇泰老師以創新教學結合遊戲，將板金科課程融入「麥塊」元素，提升學生學習動機與成效。

曾文農工方文宗老師積極探索適切教學法，激發學生潛能，重建自我價值。中華醫事科技大學黃義良老師將理論結合實務，開設創新課程，培養學生創新與實作能力。南台科技大學吳建中老師則致力因材施教與教材創新，將課程整理至Flipclass平台，並開放Skype與FB線上提問，協助學生自學不中斷。

優選獎得主為南台科大蔡雅玲老師。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法