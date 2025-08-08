買拉拉山水蜜桃發現爛掉還有蘋果充數 桃市府上山稽查

1網友抱怨6日在拉拉山買水蜜桃，隔天帶回台北發現有爛掉，還有1顆是蘋果。（取自「miertai」Threads）

2025/08/08 17:21

〔記者黃政嘉／桃園報導〕1位台北市民在網路社群抱怨，這週三她跟朋友在拉拉山一家旅館前的旅館自家攤子買5盒水蜜桃，當天先吃掉拿走1盒後，剩下4盒寄放，隔天帶回台北打開發現2盒爛掉，其中1顆是蘋果，覺得「被掉包」，市府農業局今啟動聯合稽查，初步瞭解為是水傷情形而壞掉，店家已退還全額1500元給消費者，另透過警政系統調查，確保拉拉山水蜜桃品牌形象。

復興區公所秘書王棋表示，今已與農業局、經發局、消保官、復興區農會至事發店家聯合稽查，經了解，消費者帶回去發現爛掉情形，看起來是水蜜桃因較熟成而發生的「水傷」導致，當時賣出的店家，基於誠信關係有跟消費者說明過此狀況，因此以5盒1500元的價錢賣出，也請消費者盡可能早點吃。

請繼續往下閱讀...

王棋說，店家老闆今也跟該消費者表達3方案處理方式，展現誠意，包括看是壞掉多少顆還幾顆，或拿全新5盒，或者退錢給消費者，消費者今已提供帳戶給店家，店家也已匯款1500元，退錢給消費者，希望對方感受誠意，了解這是純粹誤會，進而下架網路PO文。

農業局輔導科長洪彩燕表示，農業局今早就到現場稽查，關於消費者反映買到瑕疵品，店家提供佐證錄影畫面，店家說明沒有掉包，老闆娘是在不知道該盒水果是要賣的狀況下，才補1顆蘋果進去。

洪彩燕說，此案將另透過警政系統調查，確保拉拉山水蜜桃品牌形象，希望民眾別因少數消費爭議失去信心，農業局也再次跟店家宣導，水蜜桃產期尾聲，加上氣候因素，交易當下應跟消費者確認好當下物品狀況，避免造成相關消費糾紛。

1網友抱怨6日在拉拉山買水蜜桃，隔天帶回台北發現有爛掉，還有1顆是蘋果。（取自「miertai」Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法